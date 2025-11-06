Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 6. november 2025Meniny má Renáta
< sekcia Ekonomika

Čistý zisk Commerzbank klesol o 7,9 % na 591 miliónov eur

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Banka uviedla, že jej daňová sadzba v predchádzajúcom štvrťroku vzrástla na 36 % z 22 % v rovnakom období minulého roka.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. novembra (TASR) - Čistý zisk nemeckej banky Commerzbank v treťom štvrťroku medziročne klesol o 7,9 % na 591 miliónov eur. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že jej výsledok negatívne ovplyvnili najmä vyššie daňové sadzby. Analytici v priemere očakávali zisk 659 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Banka uviedla, že jej daňová sadzba v predchádzajúcom štvrťroku vzrástla na 36 % z 22 % v rovnakom období minulého roka. Spoločnosť teraz očakáva za celý rok 2025 čistý úrokový výnos vo výške približne 8,2 miliardy eur. To je o 200 miliónov eur viac, ako sa pôvodne predpokladalo. V roku 2024 dosiahla Commerzbank rekordný zisk takmer 2,7 miliardy eur. Napriek tomu sa rozhodla zrušiť do konca roka 2027 približne 3900 pracovných miest na plný úväzok, z toho 3300 v Nemecku.

Commerzbank od septembra minulého roka čelí pokusom o prevzatie zo strany spoločnosti UniCredit. Taliansky bankový gigant je v súčasnosti najväčším akcionárom Commerzbank, v ktorej kontroluje niečo vyše 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším trom percentám.
.

Neprehliadnite

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici