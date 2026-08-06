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Čistý zisk ČSOB v prvom polroku vzrástol na 53,8 milióna eur
Čisté úrokové výnosy banky za prvý polrok dosiahli výšku 140,8 milióna eur a medziročne vzrástli o 0,6 %.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Čistý zisk Československej obchodnej banky (ČSOB) vzrástol v prvom polroku tohto roka na 53,8 milióna eur, čo bolo medziročne viac o 0,7 %. Celej skupine, vrátane výsledku sesterskej ČSOB Poisťovne, vzrástol zisk o 3,6 % na 61,2 milióna eur. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa ČSOB Zuzana Fečová.
Čisté úrokové výnosy banky za prvý polrok dosiahli výšku 140,8 milióna eur a medziročne vzrástli o 0,6 %. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 2,7 % na 51,3 milióna eur. Celkové výnosy dosiahli 208,1 milióna eur, čo bolo medziročne viac o 1,9 %.
Banke v prvom polroku vzrástli aj prevádzkové náklady, a to o 10,2 % na 137,1 milióna eur. Opravné položky a rezervy na podsúvahové riziká vytvorila vo výške 0,9 milióna eur, čo bolo výrazne menej ako 7,8 milióna eur v rovnakom období vlaňajška.
Konsolidovaná bilančná suma ČSOB dosiahla k 30. júnu tohto roka 18,6 miliardy a medziročne bola vyššia o 12 %. Úvery poskytnuté klientom vzrástli o 9,4 % na 13,7 miliardy eur. Banke pritom rástol objem úverov na bývanie o 7,9 %, úvery firemnej klientely o 16,8 %, ako aj investičné úvery pre živnostníkov a malých podnikateľov o 8,5 %.
Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne vzrástli o 12,9 % na 10,2 miliardy eur. Výrazne vyššie boli vklady firemnej klientely o 65,8 % aj nebankových finančných inštitúcií o 21,3 %. Vklady retailovej klientely vzrástli o 5 %.
„Skupina ČSOB medziročne posilnila svoju bilančnú sumu o dve miliardy eur, rástla v oblasti vkladov aj úverov a naďalej podporovala klientov pri financovaní svojich potrieb vrátane nového bývania. Objem poskytnutých úverov medziročne narástol o viac ako miliardu eur, pričom trh nehnuteľností naďalej čelí rastúcim cenám, silnému dopytu a limitovanej ponuke,“ zhodnotil generálny riaditeľ ČSOB a 365.bank Daniel Kollár.
Poukázal na to, že v uplynulých šiestich mesiacoch sa ČSOB pripravovala na novú etapu, a to spájanie s 365.bank vrátane portfólia Poštovej banky. „V uplynulých týždňoch sme získali súhlasy regulátorov a splnili sme tak kľúčové podmienky potrebné na realizáciu zlúčenia bánk. Je to nielen dôležitý míľnik v procese budovania novej ČSOB, ale zároveň potvrdenie toho, že sme na túto cestu spolu s mojimi kolegami a kolegyňami výborne pripravení. Aktuálne smerujeme k právnemu zlúčeniu v poslednom štvrťroku tohto roka,“ avizoval Kollár.
Čisté úrokové výnosy banky za prvý polrok dosiahli výšku 140,8 milióna eur a medziročne vzrástli o 0,6 %. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 2,7 % na 51,3 milióna eur. Celkové výnosy dosiahli 208,1 milióna eur, čo bolo medziročne viac o 1,9 %.
Banke v prvom polroku vzrástli aj prevádzkové náklady, a to o 10,2 % na 137,1 milióna eur. Opravné položky a rezervy na podsúvahové riziká vytvorila vo výške 0,9 milióna eur, čo bolo výrazne menej ako 7,8 milióna eur v rovnakom období vlaňajška.
Konsolidovaná bilančná suma ČSOB dosiahla k 30. júnu tohto roka 18,6 miliardy a medziročne bola vyššia o 12 %. Úvery poskytnuté klientom vzrástli o 9,4 % na 13,7 miliardy eur. Banke pritom rástol objem úverov na bývanie o 7,9 %, úvery firemnej klientely o 16,8 %, ako aj investičné úvery pre živnostníkov a malých podnikateľov o 8,5 %.
Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne vzrástli o 12,9 % na 10,2 miliardy eur. Výrazne vyššie boli vklady firemnej klientely o 65,8 % aj nebankových finančných inštitúcií o 21,3 %. Vklady retailovej klientely vzrástli o 5 %.
„Skupina ČSOB medziročne posilnila svoju bilančnú sumu o dve miliardy eur, rástla v oblasti vkladov aj úverov a naďalej podporovala klientov pri financovaní svojich potrieb vrátane nového bývania. Objem poskytnutých úverov medziročne narástol o viac ako miliardu eur, pričom trh nehnuteľností naďalej čelí rastúcim cenám, silnému dopytu a limitovanej ponuke,“ zhodnotil generálny riaditeľ ČSOB a 365.bank Daniel Kollár.
Poukázal na to, že v uplynulých šiestich mesiacoch sa ČSOB pripravovala na novú etapu, a to spájanie s 365.bank vrátane portfólia Poštovej banky. „V uplynulých týždňoch sme získali súhlasy regulátorov a splnili sme tak kľúčové podmienky potrebné na realizáciu zlúčenia bánk. Je to nielen dôležitý míľnik v procese budovania novej ČSOB, ale zároveň potvrdenie toho, že sme na túto cestu spolu s mojimi kolegami a kolegyňami výborne pripravení. Aktuálne smerujeme k právnemu zlúčeniu v poslednom štvrťroku tohto roka,“ avizoval Kollár.