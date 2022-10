Čistý zisk Deutsche Bank v 3. štvrťroku vzrástol o 475 %

Frankfurt nad Mohanom 26. októbra (TASR) – Nemecká Deutsche Bank v stredu oznámila, že jej čistý zisk za 3. štvrťrok vzrástol viac ako päťnásobne. Vedenie to pripísalo programu reštrukturalizácie, ktorý sa začal v roku 2019 a podľa neho prináša ovocie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Čistý zisk bankového giganta sa za tri mesiace do konca septembra 2022 zvýšil o 475 % na 1,115 miliardy eur zo 194 miliónov eur v rovnakom období minulého roka. To je lepší výsledok než 835 miliónov eur, ktoré očakávali analytici. Uplynulý kvartál bol deviaty po sebe, keď banka vykázala zisk po rokoch strát.



Po prepočítaní na akciu stúpol zisk banky v 3. kvartáli na 57 centov z vlaňajších 14 centov.



Celkové čisté tržby banky sa v sledovanom období zvýšili o 15 % na 6,92 miliardy eur. A čisté tržby z úrokov vzrástli na 3,66 miliardy eur z minuloročných 2,77 miliardy eur. Celkový neúrokový príjem pritom klesol na 3,25 miliardy eur z 3,27 miliardy eur.



Banka uviedla tiež, že tržby jej korporátnej divízie sa zvýšili o 25 % na 1,6 miliardy eur, investičnej o 6 % na 2,4 miliardy eur a súkromnej o 13 % na 2,3 miliardy eur.



"Výrazne sme zlepšili výnosovú silu Deutsche Bank a sme na dobrej ceste k splneniu našich cieľov pre rok 2022," vyhlásil generálny riaditeľ Deutsche Bank Christian Sewing.



Banka mierne zlepšila svoj výhľad pre investičnú banku a očakáva, že jej tržby budú "o niečo vyššie", zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade predpovedala ich stagnáciu.