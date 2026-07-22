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Čistý zisk energetickej firmy Iberdrola v prvom polroku vzrástol
Firma potvrdila svoju prognózu upraveného čistého zisku za celý tento rok a očakáva, že sa posilní o viac ako 8 %.
Autor TASR
Madrid 22. júla (TASR) - Španielsky energetický koncern Iberdrola za prvý polrok vykázal čistý zisk 4,34 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bol rast o 22 %. Firma však zároveň v stredu uviedla, že jej čistý zisk z pokračujúcich činností medziročne klesol o 8,6 % na 3,41 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Upravený zisk energetického koncernu pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za január až jún oproti prvému polroku vlaňajška vzrástol o 7 % na 8,05 miliardy eur. Upravený čistý zisk spoločnosti bez zahrnutia kapitálových ziskov z predaja tepelných elektrární v Mexiku sa medziročne posilnil o 8 % na 3,57 miliardy eur.
Tržby Iberdroly od začiatku roka do záveru júna sa v porovnaní s prvým polrokom 2025 zvýšili o 1,7 % na úroveň 22,47 miliardy eur. Firma potvrdila svoju prognózu upraveného čistého zisku za celý tento rok a očakáva, že sa posilní o viac ako 8 %.
Upravený zisk energetického koncernu pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za január až jún oproti prvému polroku vlaňajška vzrástol o 7 % na 8,05 miliardy eur. Upravený čistý zisk spoločnosti bez zahrnutia kapitálových ziskov z predaja tepelných elektrární v Mexiku sa medziročne posilnil o 8 % na 3,57 miliardy eur.
Tržby Iberdroly od začiatku roka do záveru júna sa v porovnaní s prvým polrokom 2025 zvýšili o 1,7 % na úroveň 22,47 miliardy eur. Firma potvrdila svoju prognózu upraveného čistého zisku za celý tento rok a očakáva, že sa posilní o viac ako 8 %.