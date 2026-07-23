< sekcia Ekonomika
Čistý zisk energetickej firmy Repsol sa viac ako strojnásobil
V druhom štvrťroku čistý zisk spoločnosti Repsol vzrástol na 1,27 miliardy eur zo sumy 929 miliónov eur, na ktorej bol v prvom štvrťroku.
Autor TASR
Madrid 23. júla (TASR) - Čistý zisk španielskeho energetického giganta Repsol sa v prvej polovici tohto roka viac ako strojnásobil, a to vďaka prudkému rastu cien ropy a plynu v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Čistý zisk firmy za január až jún medziročne vzrástol o 265 % na 2,2 miliardy eur z úrovne 603 miliónov eur v rovnakom období roka 2025, uviedla spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V druhom štvrťroku čistý zisk spoločnosti Repsol vzrástol na 1,27 miliardy eur zo sumy 929 miliónov eur, na ktorej bol v prvom štvrťroku.
V ostatných mesiacoch Repsol rozšíril svoje pôsobenie vo Venezuele, kde vlastní 50-percentný podiel v pobrežnom plynovom poli Perla, ktoré je jedným z najväčších v Latinskej Amerike.
Začiatkom druhého štvrťroka spoločnosť dosiahla dohodu s dočasnou venezuelskou vládou, ktorá jej umožňuje znovu získať prevádzkovú kontrolu nad podnikom Petroquiriquire, v ktorom vlastní 40-percentný podiel, a venezuelskej štátnej ropnej a plynárenskej firme PDVSA patrí zvyšných 60 %. Repsol uviedol, že jeho cieľom je v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýšiť svoju produkciu ropy vo Venezuele o 50 %.
V druhom štvrťroku čistý zisk spoločnosti Repsol vzrástol na 1,27 miliardy eur zo sumy 929 miliónov eur, na ktorej bol v prvom štvrťroku.
V ostatných mesiacoch Repsol rozšíril svoje pôsobenie vo Venezuele, kde vlastní 50-percentný podiel v pobrežnom plynovom poli Perla, ktoré je jedným z najväčších v Latinskej Amerike.
Začiatkom druhého štvrťroka spoločnosť dosiahla dohodu s dočasnou venezuelskou vládou, ktorá jej umožňuje znovu získať prevádzkovú kontrolu nad podnikom Petroquiriquire, v ktorom vlastní 40-percentný podiel, a venezuelskej štátnej ropnej a plynárenskej firme PDVSA patrí zvyšných 60 %. Repsol uviedol, že jeho cieľom je v nasledujúcich 12 mesiacoch zvýšiť svoju produkciu ropy vo Venezuele o 50 %.