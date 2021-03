Čistý zisk E.ON vlani klesol, ale upravený zisk EBIT a tržby vzrástli

Düsseldorf 24. marca (TASR) - Najväčší nemecký energetický koncern E.ON zaznamenal v minulom roku prudký pokles čistého zisku. Ale jeho upravené zisky EBIT a EBITDA, kľúčové ukazovatele výnosov, stúpli vďaka silnému rastu tržieb. Pod vlaňajšie výsledky sa podpísalo aj začlenenie spoločnosti innogy do skupiny.



Pokiaľ ide o ďalší vývoj, E.ON predpovedá nárast upravených príjmov aj v tomto roku, ako aj zvýšenie dividend.



Čistý zisk koncernu za rok 2020 klesol o 34 % na 1,02 miliardy eur z 1,55 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Upravený čistý zisk bez jednorazových položiek sa vlani znížil na 1,64 miliardy eur alebo 63 centov na akciu z predvlaňajších 1,53 miliardy eur alebo 67 centov/akcia.



Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) však minulý rok vzrástol o 17 % na 3,78 miliardy eur a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) stúpol o 24 % na 6,91 miliardy eur.



Tržby sa v roku 2020 zvýšili až o 48 % na 60,94 miliardy eur z predminuloročných 41,28 miliardy eur.



Vo 4. štvrťroku 2020 pritom tržby koncernu mierne klesli, a to o 1 % na 17,63 miliardy eur.



V roku 2021 E.ON predpokladá upravený čistý príjem vo výške 1,7 až 1,9 miliardy eur a upravený EBIT v rozmedzí od 3,8 do 4 miliárd eur.



Spoločnosť E.ON uviedla, že jej predstavenstvo navrhuje za finančný rok 2020 dividendu vo výške 47 centov na akciu.



E.ON má v pláne znížiť emisie a stať sa klimaticky neutrálnym do roku 2040. Koncern by chcel už do roku 2030 zredukovať emisie o 75 % a následne do roku 2040 o 100 %. V minulom roku 2020 znížil svoje emisie o 10 %.