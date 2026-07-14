< sekcia Ekonomika
Čistý zisk Ericssonu sa v druhom štvrťroku znížil o 12 %
Upravený zisk Ericssonu pred úrokmi, zdanením a amortizáciou (EBITA) v druhom štvrťroku klesol o 7 % na 6,88 miliardy SEK a upravená EBITA marža sa znížila z 13,2 % na 13,1 %.
Autor TASR
Štokholm 14. júla (TASR) - Zisk a tržby švédskeho výrobcu telekomunikačných zariadení Ericsson v druhom kvartáli klesli. Spoločnosť v utorok uviedla, že jej čistý zisk sa medziročne oslabil o 12 %, a to na 4,08 miliardy švédskych korún (370 miliónov eur) z úrovne 4,63 miliardy SEK. Zisk na akciu sa znížil na 1,22 SEK z 1,37 SEK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Upravený zisk Ericssonu pred úrokmi, zdanením a amortizáciou (EBITA) v druhom štvrťroku klesol o 7 % na 6,88 miliardy SEK a upravená EBITA marža sa znížila z 13,2 % na 13,1 %. Čisté tržby spoločnosti sa medziročne zmenšili na 52,69 miliardy SEK zo sumy 56,13 miliardy SEK, čiže o 6 %. Organické tržby výrobcu telekomunikačných zariadení sa znížili o 1 %, najmä v dôsledku nižších príjmov z licencií na práva duševného vlastníctva.
Generálny riaditeľ Ericssonu Börje Ekholm však uviedol, že jeho firma „vstupuje do ďalšej fázy v silnej pozícií“. „V ostatných rokoch sme posilnili naše portfólio, aby sme zachytili ďalšiu vlnu konektivity, ktorej motorom je umelá inteligencia,“ dodal.
(1 EUR = 11,027 SEK)
Upravený zisk Ericssonu pred úrokmi, zdanením a amortizáciou (EBITA) v druhom štvrťroku klesol o 7 % na 6,88 miliardy SEK a upravená EBITA marža sa znížila z 13,2 % na 13,1 %. Čisté tržby spoločnosti sa medziročne zmenšili na 52,69 miliardy SEK zo sumy 56,13 miliardy SEK, čiže o 6 %. Organické tržby výrobcu telekomunikačných zariadení sa znížili o 1 %, najmä v dôsledku nižších príjmov z licencií na práva duševného vlastníctva.
Generálny riaditeľ Ericssonu Börje Ekholm však uviedol, že jeho firma „vstupuje do ďalšej fázy v silnej pozícií“. „V ostatných rokoch sme posilnili naše portfólio, aby sme zachytili ďalšiu vlnu konektivity, ktorej motorom je umelá inteligencia,“ dodal.
(1 EUR = 11,027 SEK)