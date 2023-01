Čistý zisk eustreamu sa za posledných päť mesiacov znížil o 87 %

Bratislava 24. januára (TASR) – Čistý zisk pološtátneho prepravcu plynu eustream sa za uplynulých päť mesiacov znížil k 31. decembru 2022 na 17 miliónov eur zo 131 miliónov eur dosiahnutých za porovnateľné obdobie roka 2021. Pokles je tak vo výške 87 %. Pokiaľ by parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej a schválil zákon o dani z osobitej stavby, spoločnosť by za toto obdobie skončila v strate 38 miliónov eur, uviedol na utorkovej tlačovej konferencii člen predstavenstva spoločnosti Miroslav Bodnár.



Príčinou výrazného poklesu zisku je podľa Bodnára zníženie prepravy zemného plynu z Ruska. "V súčasnosti spoločnosť prepravuje na dennej báze približne 32 miliónov m3 zemného plynu," priblížil Bodnár. Pokiaľ by táto situácia v dodávkach pokračovala, ročne by prepravila okolo 17 miliárd m3. V roku 2019 prepravil eustream 69 miliárd m3 plynu, vlani to bolo 26 miliárd m3.



Eustream nesúhlasí so zavedením dane z osobitej stavby, ktorú parlament schválil v závere roka, no prezidentka ho vetovala. Spoločnosť by mala do štátneho rozpočtu zaplatiť ročne 171 miliónov eur majetkovej dane z plynovodného potrubia. Eustream upozornil, že má na medzinárodných kapitálových trhoch vydané dlhopisy vo výške jednej miliardy eur, ktoré by chcela firma v možnej miere refinancovať. Daň jej sťaží prístup k refinancovaniu. Nový zákon je podľa spoločnosti v rozpore s princípmi spravodlivého a proporcionálneho zdaňovania.