Čistý zisk Eximbanky na rok 2024 sa má výrazne znížiť na 350.000 eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - Exportno-importná banka (Eximbanka) SR by mala v budúcom roku dosiahnuť zisk po zdanení vo výške 350.000 eur. To predstavuje pokles oproti očakávanej skutočnosti za rok 2023 o takmer 8,37 milióna eur alebo o 96 %. Prevádzkový zisk banky pred započítaním opravných položiek a rezerv by mal byť vyše 24,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Eximbanky na rok 2024, ktorý v stredu schválila vláda.



Hlavným cieľom rozpočtu je pokračovať v zintenzívnení obchodných aktivít súvisiacich s podporou exportu slovenských podnikateľských subjektov s dôrazom na sektor malých a stredných podnikov.



"Prioritou Eximbanky v oblasti výnosov a nákladov v roku 2024 je dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia, odrážajúceho projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností a rast prevádzkových nákladov," uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Marián Janočko v predkladacom návrhu.



Celková majetková angažovanosť z financovania úverov a poskytovania záruk je na rok 2024 plánovaná v objeme 726,9 milióna eur. Celková majetková angažovanosť z bankového a poistného portfólia sa medziročne zvýši o dve percentá.



Sektor malých a stredných podnikov predkladateľ považuje za kľúčový pre rozvoj a rast slovenskej ekonomiky. "Eximbanka SR plánuje v roku 2024 zvýšenú podporu uvedeného sektoru najmä čerpaním nových zdrojov z úverovej linky od Európskej investičnej banky, ktorá je prioritne zameraná na podporu malých a stredných podnikov," uvádza sa v návrhu.



Vláda zároveň požiadala riaditeľa Eximbanky predložiť návrh jej rozpočtu predsedovi Národnej rady (NR) SR na schválenie v NR SR, a poverila ministra financií tento návrh odôvodniť.