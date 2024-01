Čistý zisk farmaceutického koncernu Novartis prudko vzrástol

Bern 31. januára (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Novartis oznámil za 4. kvartál minulého roka výrazný rast čistého zisku, pod čo sa podpísalo odčlenenie výrobcu generických liekov Sandoz a zvýšenie tržieb, aj keď v tržbách firma zaostala za očakávaniami. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk spoločnosti dosiahol vo 4. kvartáli 8,48 miliardy USD (7,82 miliardy eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka vykázal Novartis čistý zisk 1,47 miliardy USD. Zisk na akciu tak dosiahol 4,14 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo iba 0,69 USD.



Najnovšie výsledky zahrnujú zisk z ukončených činností v hodnote 5,84 miliardy USD po tom, ako Novartis odčlenil svoju divíziu generických liekov Sandoz. Zisk z pokračujúcich činností dosiahol 2,64 miliardy USD. Aj v tomto prípade je to výrazné zvýšenie zisku, keď za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka zaznamenal Novartis tento zisk na úrovni 1,32 miliardy USD.



Čisté tržby spoločnosti predstavovali 11,42 miliardy USD a v porovnaní so 4. štvrťrokom 2022 vzrástli o 8 %. Nesplnili tak očakávania analytikov, ktorí počítali s výraznejším rastom tržieb, až na 11,75 miliardy USD. Po očistení o kurzové vplyvy sa tržby zvýšili o 10 %. Kvartálne tržby podporili najmä lepšie než pôvodne očakávané výsledky z predaja lieku na liečbu príznakov srdcového zlyhania Entresto, lieku pre ľudí so sklerózou multiplex Kesimpta a onkologického lieku Kisqali.



(1 EUR = 1,0846 USD)