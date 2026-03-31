Čistý zisk firmy Huawei vlani stúpol, ale rast jej tržieb sa spomalil
Autor TASR
Šanghaj 31. marca (TASR) - Čistý zisk čínskeho technologického giganta Huawei vlani dosiahol sumu 68 miliárd jüanov (8,57 miliardy eur). Išlo o jeho rast o 8,7 % z úrovne 62,6 miliardy CNY, na ktorej bol v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rast tržieb spoločnosti Huawei sa však v roku 2025 spomalil. Firma v utorok informovala, že jej tržby sa v minulom roku zvýšili o 2,2 % na 880,9 miliardy CNY po tom, ako v predošlom roku stúpli o 22 % na 862 miliárd CNY. Tržby za spotrebné tovary sa posilnili o 1,6 % na 344,5 miliardy CNY. V roku 2024 však vzrástli až o 38,3 %. „Naše podnikanie v oblasti spotrebných tovarov pracovalo na prekonaní náročných výziev,“ uviedla rotujúca predsedníčka predstavenstva Meng Wan-čou a poznamenala, že Huawei „smeruje do budúcnosti, ktorá je plná neistoty“.
Medziročný rast tržieb za predaj techniky pre telekomunikačnú infraštruktúru sa v roku 2025 tiež spomalil, a to na 2,6 % z úrovne 4,9 % v roku 2024. Firma uviedla, že išlo o výsledok „vplyvu investičných cyklov v odvetví“.
Výdavky spoločnosti Huawei na výskum a vývoj sa vlani zvýšili na 192,3 miliardy CNY, čiže na úroveň 21,8 % jej celkových tržieb, keďže firma investovala do výroby počítačových produktov určených na použitie v oblasti umelej inteligencie.
(1 EUR = 7,9341 CNY)
