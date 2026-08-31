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< sekcia Ekonomika

Čistý zisk firmy Huawei za január až jún medziročne klesol o 36 %

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Ilustračná fotka. Foto: FOTO TASR/AP

Prudko rastúce náklady a vyššie výdavky na výskum a vývoj totiž prevážili nad posilnením tržieb.

Autor TASR
Peking 31. augusta (TASR) - Čistý zisk čínskej technologickej spoločnosti Huawei v prvom polroku klesol o 36 % na 23,81 miliardy jüanov (3,03 miliardy eur). Prudko rastúce náklady a vyššie výdavky na výskum a vývoj totiž prevážili nad posilnením tržieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Pokles čistého zisku firmy sa zrýchlil po tom, ako sa v rovnakom období vlaňajška oslabil o 32 %. Tržby však medziročne vzrástli o 9,6 % na 467,82 miliardy CNY, keďže pokračovalo zotavovanie sa spoločnosti z amerických sankcií.

Technologický gigant uviedol, že jeho výdavky na výskum a vývoj počas januára až júna vzrástli o 25 % na 121,38 miliardy CNY, čiže na úroveň 25,9 % tržieb. Firma Huawei totiž zvýšila investície do umelej inteligencie, komunikačných technológií, inteligentných zariadení a inteligentných automobilových riešení.

Spoločnosť uviedla, že výsledky za prvý polrok boli v súlade s jej prognózami. Celoročný výhľad však naďalej posudzuje pre neistotu v otázke vývoja v zahraničí a pre rast cien vstupov.

(1 EUR = 7,8251 CNY)
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