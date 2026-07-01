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Čistý zisk firmy Nike v jej štvrtom kvartáli vzrástol
Firma Nike za svoj účtovný štvrtý kvartál vykázala tržby v objeme 10,97 miliardy USD (9,63 miliardy eur).
Autor TASR
Washington 1. júla (TASR) - Americký výrobca športovej obuvi a odevov Nike upozornil na pokračujúce oslabovanie globálneho trhu so športovým oblečením napriek podpore vďaka majstrovstvám sveta vo futbale. „Naši spotrebitelia sú pod tlakom na celom svete,“ povedal analytikom finančný riaditeľ firmy Matthew Friend. Výsledky spoločnosti Nike za záverečný kvartál jej účtovného roka 2026 však do značnej miery prekonali očakávania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Firma Nike za svoj účtovný štvrtý kvartál vykázala tržby v objeme 10,97 miliardy USD (9,63 miliardy eur). Napriek tomu, že išlo o medziročný pokles o 1 %, tržby prekonali odhad analytikov, že budú v sume 10,86 miliardy USD. Čistý zisk spoločnosti vzrástol na 1,07 miliardy USD z úrovne 211 miliónov USD v rovnakom období pred rokom. Tržby výrobcu športovej obuvi a odevov v Severnej Amerike boli mierne nižšie, ako sa očakávalo, a to na úrovni 4,83 miliardy USD. Tržby v Číne v objeme 1,3 miliardy USD prekonali prognózy trhu. Išlo však o ich ďalší pokles na tomto kľúčovom trhu.
Spoločnosť uviedla, že neočakáva zlepšenie spotrebiteľskej dôvery v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Pred tromi mesiacmi firma Nike varovala, že vojna v Iráne by mohla spôsobiť neočakávanú volatilitu spotrebiteľských výdavkov, a to aj pre vyššie ceny ropy. Nike sa snaží zotaviť z poklesu čiastočne spôsobeného vlastnou stratégiou uprednostňovania priameho predaja spotrebiteľom na úkor veľkoobchodných partnerov. Tento prístup umožnil konkurenčným značkám získať miesto v regáloch maloobchodníkov, najmä v Spojených štátoch, čo malo na tržby Nike negatívny vplyv.
(1 EUR = 1,1394 USD)
Firma Nike za svoj účtovný štvrtý kvartál vykázala tržby v objeme 10,97 miliardy USD (9,63 miliardy eur). Napriek tomu, že išlo o medziročný pokles o 1 %, tržby prekonali odhad analytikov, že budú v sume 10,86 miliardy USD. Čistý zisk spoločnosti vzrástol na 1,07 miliardy USD z úrovne 211 miliónov USD v rovnakom období pred rokom. Tržby výrobcu športovej obuvi a odevov v Severnej Amerike boli mierne nižšie, ako sa očakávalo, a to na úrovni 4,83 miliardy USD. Tržby v Číne v objeme 1,3 miliardy USD prekonali prognózy trhu. Išlo však o ich ďalší pokles na tomto kľúčovom trhu.
Spoločnosť uviedla, že neočakáva zlepšenie spotrebiteľskej dôvery v nasledujúcich šiestich mesiacoch. Pred tromi mesiacmi firma Nike varovala, že vojna v Iráne by mohla spôsobiť neočakávanú volatilitu spotrebiteľských výdavkov, a to aj pre vyššie ceny ropy. Nike sa snaží zotaviť z poklesu čiastočne spôsobeného vlastnou stratégiou uprednostňovania priameho predaja spotrebiteľom na úkor veľkoobchodných partnerov. Tento prístup umožnil konkurenčným značkám získať miesto v regáloch maloobchodníkov, najmä v Spojených štátoch, čo malo na tržby Nike negatívny vplyv.
(1 EUR = 1,1394 USD)