Piatok 8. máj 2026
Čistý zisk firmy Sony za jej uplynulý účtovný rok klesol o 3 %

Tokio 8. mája (TASR) - Japonský elektronický gigant Sony očakáva vo svojom terajšom účtovnom roku, ktorý sa skončí v závere marca 2027, rast čistého zisku o 13 %. Firma to uviedla v piatok zároveň so zverejnením výsledkov za účtovný rok 2025/2026. Čistý zisk Sony za 12 mesiacov do záveru tohtoročného marca klesol o 3 % na 1 bilión jenov (5,43 miliardy eur). Tržby Sony vzrástli o 4 % na 12,5 bilióna JPY a prevádzkový zisk sa zvýšil o 13 % na 1,5 bilióna JPY, uviedla spoločnosť vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

V účtovnom roku 2026/2027 Sony predpokladá tržby v objeme 12,3 bilióna JPY a rast prevádzkového zisku na sumu 1,6 bilióna JPY. Spoločnosť zároveň oznámila plán spätného odkúpenia vlastných akcií v hodnote 500 miliárd JPY.

Firma Sony v uplynulom účtovnom roku predala 16 miliónov kusov herných konzol PlayStation 5, čo bol pokles v porovnaní s predajom 18,5 milióna konzol v predchádzajúcom roku. Spoločnosť však očakáva, že jej divízia herných konzol v tomto roku dosiahne vyšší zisk.

(1 EUR = 184,07 JPY)
