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< sekcia Ekonomika

Čistý zisk francúzskej energetickej firmy Engie v prvom polroku stúpol

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Výsledky firmy Engie v prvom polroku podporila akvizícia britského distribútora elektriny UK Power Networks.

Autor TASR
Paríž 31. júla (TASR) - Francúzska energetická spoločnosť Engie v prvom polroku tohto roka dosiahla rast čistého zisku o 13,7 % na 3,3 miliardy eur. Tržby spoločnosti, ktorá je producentom, prepravcom a predajcom plynu a elektrickej energie, však klesli o 3,6 % na 36,7 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Výsledky firmy Engie v prvom polroku podporila akvizícia britského distribútora elektriny UK Power Networks. Kúpu 100 % tejto spoločnosti za 10,5 miliardy eur spoločnosť oznámila vo februári. „Potreba infraštruktúry, flexibility a nízkouhlíkových riešení neustále rastie všade, kde pôsobíme,“ uviedla generálna riaditeľka Catherine MacGregorová.

Engie zlepšila svoju prognózu celoročného zisku z opakujúcich sa činností a očakáva, že bude v pásme 4,9 až 5,5 miliardy eur. Jej predchádzajúca predikcia rátala s tým, že bude v rozmedzí 4,6 až 5,2 miliardy eur. Zisk spoločnosti Engie z opakujúcich sa činností, ktorý nezahŕňa jednorazové položky, v prvom polroku dosiahol sumu tri miliardy eur.
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