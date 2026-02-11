< sekcia Ekonomika
Čistý zisk francúzskej firmy TotalEnergies sa vlani oslabil o 17 %
Napriek zhoršeniu hospodárskeho výsledku firma plánuje zvýšiť výplatu dividend za rok 2025 o 5,6 % na 3,40 eura na akciu.
Autor TASR
Paríž 11. februára (TASR) - Francúzsky energetický gigant TotalEnergies v stredu oznámil, že jeho čistý zisk v minulom roku napriek zvýšeniu produkcie klesol o 17 % na 13,1 miliardy USD (11,01 miliardy eur). Spoločnosť v stredu uviedla, že jej zisk sa znížil pre zlacnenie ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Napriek zhoršeniu hospodárskeho výsledku firma plánuje zvýšiť výplatu dividend za rok 2025 o 5,6 % na 3,40 eura na akciu. „So stabilným peňažným tokom na úrovni 7,2 miliardy USD spoločnosť TotalEnergies opäť preukazuje svoju schopnosť kompenzovať nižšie ceny uhľovodíkov,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Patrick Pouyanné.
Energetický gigant zároveň chce pokračovať v spätnom odkupovaní vlastných akcií, aby podporil ich cenu. Tento rok na to vynaloží 3 až 6 miliárd USD za predpokladu, že ceny ropy zostanú v rozmedzí 60 až 70 USD za barel. TotalEnergies, rovnako ako iné ropné firmy, zápasí s nízkymi cenami ropy a plynu v dôsledku vyššej produkcie kartelu OPEC+, ktorý sa snaží znova získať podiel na trhu.
Pouyanné uviedol, že jeho firma v minulom roku investovala 17,1 miliardy USD. Z toho 37 % smerovalo do nových projektov v oblasti ropy a zemného plynu. Dodal, že 3,5 miliardy USD išlo do projektov „nízkouhlíkových energií“.
Vlani v októbri francúzsky súd prikázal spoločnosti TotalEnergies odstrániť niektoré tvrdenia v oblasti jej klimatických záväzkov, ktoré označil za „klamlivé“. Podľa aktivistov išlo o prvý takýto krok na svete voči veľkej ropnej spoločnosti pre dezinformácie o klíme.
(1 EUR = 1,1894 USD)
Napriek zhoršeniu hospodárskeho výsledku firma plánuje zvýšiť výplatu dividend za rok 2025 o 5,6 % na 3,40 eura na akciu. „So stabilným peňažným tokom na úrovni 7,2 miliardy USD spoločnosť TotalEnergies opäť preukazuje svoju schopnosť kompenzovať nižšie ceny uhľovodíkov,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Patrick Pouyanné.
Energetický gigant zároveň chce pokračovať v spätnom odkupovaní vlastných akcií, aby podporil ich cenu. Tento rok na to vynaloží 3 až 6 miliárd USD za predpokladu, že ceny ropy zostanú v rozmedzí 60 až 70 USD za barel. TotalEnergies, rovnako ako iné ropné firmy, zápasí s nízkymi cenami ropy a plynu v dôsledku vyššej produkcie kartelu OPEC+, ktorý sa snaží znova získať podiel na trhu.
Pouyanné uviedol, že jeho firma v minulom roku investovala 17,1 miliardy USD. Z toho 37 % smerovalo do nových projektov v oblasti ropy a zemného plynu. Dodal, že 3,5 miliardy USD išlo do projektov „nízkouhlíkových energií“.
Vlani v októbri francúzsky súd prikázal spoločnosti TotalEnergies odstrániť niektoré tvrdenia v oblasti jej klimatických záväzkov, ktoré označil za „klamlivé“. Podľa aktivistov išlo o prvý takýto krok na svete voči veľkej ropnej spoločnosti pre dezinformácie o klíme.
(1 EUR = 1,1894 USD)