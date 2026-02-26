< sekcia Ekonomika
Čistý zisk francúzskej poisťovne AXA sa v minulom roku zvýšil o 24 %
Hrubé predpísané poistné a ostatné príjmy poisťovne AXA v roku 2025 vzrástli o 5 % na 115,52 miliardy eur z úrovne 110,32 miliardy eur v roku 2024.
Autor TASR
Paríž 26. februára (TASR) - Francúzska poisťovňa AXA oznámila, že jej čistý zisk v minulom roku stúpol o 24 % na 9,8 miliardy eur zo 7,89 miliardy eur v roku 2024. Základný zisk vlani vzrástol o 4 % na 8,37 miliardy eur z 8,08 miliardy eur v predošlom roku. Základný zisk na akciu sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 8 % na 3,86 eura, uviedla vo štvrtok poisťovňa. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Hrubé predpísané poistné a ostatné príjmy poisťovne AXA v roku 2025 vzrástli o 5 % na 115,52 miliardy eur z úrovne 110,32 miliardy eur v roku 2024. Poistné v segmente úrazového poistenia a poistenia majetku vzrástlo o 3 % na 58,04 miliardy eur a v segmente životného poistenia sa zväčšilo o 9 % na 56,51 miliardy eur.
V tomto roku AXA očakáva rast zisku na akciu o 6 až 8 %. Vedenie firmy navrhlo vyplatiť z minuloročných výsledkov dividendy 2,32 eura na akciu, čo medziročne predstavuje 8-percentný rast. AXA zároveň ohlásila odštartovanie ročného programu spätného odkupu akcií za 1,25 miliardy eur.
