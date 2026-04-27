< sekcia Ekonomika
Čistý zisk Hitachi vzrástol
Zisk patriaci akcionárom stúpol na 802,4 miliardy jenov (4,298 miliardy eur).
Autor TASR
Tokio 27. apríla (TASR) - Zisk japonskej nadnárodnej spoločnosti Hitachi, ktorá pôsobí v oblasti elektroniky, digitálnych riešení, železníc a zdravotníckych produktov, sa v jej uplynulom účtovnom roku zvýšil. Firma v pondelok uviedla, že jej čistý zisk patriaci akcionárom stúpol na 802,4 miliardy jenov (4,298 miliardy eur) z úrovne 615,7 miliardy jenov v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zisk firmy na akciu za účtovný rok, ktorý sa skončil v závere marca, sa posilnil na 176,63 jenu zo sumy 133,72 jenu. Upravený prevádzkový zisk spoločnosti stúpol na 1,2 bilióna jenov z úrovne 971,6 miliardy jenov.
Konsolidované tržby Hitachi za účtovný rok 2025/26 medziročne vzrástli o 8 % na 10,59 bilióna jenov. Pomohol tomu silný dopyt po prenosových zariadeniach v energetickom sektore či po digitálnych systémoch a službách.
Za terajší účtovný rok, ktorý sa skončí 31. marca 2027, spoločnosť očakáva čistý zisk patriaci akcionárom v sume 850 miliárd jenov. Zároveň predpokladá, že jej upravený prevádzkový zisk bude v objeme 1,3 bilióna jenov a tržby dosiahnu úroveň 11,1 bilióna jenov.
(1 EUR = 186,71 JPY)
