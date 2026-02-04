< sekcia Ekonomika
Čistý zisk Infineonu za október až december sa medziročne zvýšil o 4 %
Firma uviedla, že jej čistý zisk za október až december medziročne stúpol o 4 % na 256 miliónov eur.
Autor TASR
Mníchov 4. februára (TASR) - Nemecký výrobca polovodičov Infineon Technologies dosiahol vo svojom účtovnom 1. kvartáli rast tržieb aj zisku. Pomohol tomu najmä dopyt v oblasti umelej inteligencie. Firma v stredu uviedla, že jej čistý zisk za október až december medziročne stúpol o 4 % na 256 miliónov eur. Tržby v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka vzrástli o 7 % na 3,66 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Spoločnosť Infineon začala účtovný rok 2026 úspešne. Veľmi dynamický dopyt po umelej inteligencii na inak utlmenom trhu poskytuje silný impulz,“ povedal jej generálny riaditeľ Jochen Hanebeck. „Aby sme našim zákazníkom čo najlepšie slúžili, prispôsobujeme našu výrobnú kapacitu ďalšiemu rastúcemu dopytu a napredujeme v našich investíciách,“ dodal.
V reakcii na dynamický dopyt v segmente umelej inteligencie sa Infineon chystá vo svojom terajšom účtovnom roku investovať o približne o 500 miliónov eur viac, ako pôvodne plánoval. Firma chce vynaložiť 2,7 miliardy eur „na ďalšie urýchlenie rozširovania výrobnej kapacity napájacích zdrojov pre dátové centrá umelej inteligencie“. Významnú časť týchto finančných prostriedkov sa chystá investovať do nového závodu vo východonemeckom meste Drážďany.
