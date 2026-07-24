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Čistý zisk juhokórejskej automobilky Kia sa v druhom štvrťroku zvýšil
Čistý zisk juhokórejskej automobilky za prvý polrok však klesol o 10,8 % na 4,15 bilióna KRW z úrovne 4,66 bilióna KRW, na ktorej bol v prvom polroku vlaňajška.
Autor TASR
Soul 24. júla (TASR) - Spoločnosť Kia, ktorá je druhým najväčším juhokórejský výrobcom áut, uviedla, že jej čistý zisk v druhom kvartáli medziročne vzrástol o 2,6 % napriek americkým clám a geopolitickým rizikám. Firma za apríl až jún vykázala čistý zisk v sume 2,32 bilióna wonov (1,4 miliardy eur). V rovnakom období minulého roka bol v objeme 2,26 bilióna KRW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Prevádzkový zisk automobilky Kia však druhom kvartáli medziročne klesol o 4,9 % na 2,62 bilióna KRW z úrovne 2,76 bilióna KRW. Tržby výrobcu áut vzrástli o 12,6 % na 33,03 bilióna KRW zo sumy 29,34 bilióna KRW.
„Spoločnosť uviedla na trh svoje vozidlá za konkurencieschopné ceny a zároveň ponúkla stimuly na domácom a západoeurópskom trhu, aby mohla konkurovať čínskym značkám elektrických vozidiel,“ uviedla Kia.
Čistý zisk juhokórejskej automobilky za prvý polrok však klesol o 10,8 % na 4,15 bilióna KRW z úrovne 4,66 bilióna KRW, na ktorej bol v prvom polroku vlaňajška. Prevádzkový zisk za január až jún sa oslabil o 16,3 % na 4,83 bilióna KRW z 5,77 bilióna KRW, hoci tržby stúpli o 9 % na 62,53 bilióna KRW zo sumy 57,36 bilióna KRW.
Za prvých šesť mesiacov tohto roka Kia celkovo predala 1,63 milióna vozidiel. Išlo o rast oproti prvému polroku 2025, v ktorom predala 1,58 milióna áut. Celkovému odbytu pomohol zvýšený predaj ekologických vozidiel.
(1 EUR = 1662,18 KRW)
Prevádzkový zisk automobilky Kia však druhom kvartáli medziročne klesol o 4,9 % na 2,62 bilióna KRW z úrovne 2,76 bilióna KRW. Tržby výrobcu áut vzrástli o 12,6 % na 33,03 bilióna KRW zo sumy 29,34 bilióna KRW.
„Spoločnosť uviedla na trh svoje vozidlá za konkurencieschopné ceny a zároveň ponúkla stimuly na domácom a západoeurópskom trhu, aby mohla konkurovať čínskym značkám elektrických vozidiel,“ uviedla Kia.
Čistý zisk juhokórejskej automobilky za prvý polrok však klesol o 10,8 % na 4,15 bilióna KRW z úrovne 4,66 bilióna KRW, na ktorej bol v prvom polroku vlaňajška. Prevádzkový zisk za január až jún sa oslabil o 16,3 % na 4,83 bilióna KRW z 5,77 bilióna KRW, hoci tržby stúpli o 9 % na 62,53 bilióna KRW zo sumy 57,36 bilióna KRW.
Za prvých šesť mesiacov tohto roka Kia celkovo predala 1,63 milióna vozidiel. Išlo o rast oproti prvému polroku 2025, v ktorom predala 1,58 milióna áut. Celkovému odbytu pomohol zvýšený predaj ekologických vozidiel.
(1 EUR = 1662,18 KRW)