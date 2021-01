Čistý zisk Kia Motors sa vo 4. kvartáli takmer zdvojnásobil

Soul 27. januára (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia Motors, dcérska spoločnosť koncernu Hyundai a druhý najväčší výrobca áut v krajine, v stredu oznámila, že jej čistý zisk sa vo 4. štvrťroku 2020 takmer zdvojnásobil, napriek pandémii nového koronavírusu. Pripísala to zníženiu nákladov, vylepšenej ponuke produktov a väčšiemu dopytu po drahších modeloch.



Čistý zisk Kia za tri mesiace do konca decembra 2020 vzrástol o 182 % na 976,75 miliardy wonov (729,18 milióna eur) z 346,36 miliardy KRW v predchádzajúcom roku, uvádza sa vo vyhlásení.



A prevádzkový zisk sa vo 4. štvrťroku viac ako zdvojnásobil na 1,28 bilióna KRW z predvlaňajších 590,52 miliardy KRW.



Tržby pritom vzrástli o 5 % na 16,91 bilióna KRW zo 16,11 bilióna KRW rok predtým.



Kombinácia zlepšenia ponuky produktov a zvýšenia priemerných cien pomohli automobilke vyrovnať straty z výroby, ku ktorým prispeli štrajky za vyššie mzdy a nižší dopyt po autách počas blokád na zastavenie ochorenia COVID-19.



Jej výsledky podporil pokračujúci úspech modelov RV s vysokou maržou vrátane značiek Telluride, Seltos a Sorento a minivanu Carnival. Predaj RV modelov Kia sa pritom vo 4. kvartáli podieľal až 58,7 % na celkovom objeme predaja. To bol vôbec najvyšší podiel RV na celkovom odbyte.



Kia v posledných troch mesiacoch 2020 predala na celom svete 742.695 áut, čo predstavuje mierny pokles zo 742.733 kusov v predchádzajúcom roku. Odbyt na domácom trhu sa znížil o 5,2 % na 137.389 vozidiel v dôsledku pretrvávajúcich problémov s pandémiou a prerušenia výroby.



Predaj v zahraničí však stúpol o 1,2 % na 605.306 áut, pričom k silnému oživeniu došlo v USA a výrazný rast zaznamenala automobilka v Indii.



Za celý rok 2020 čistý zisk Kia Motors klesol o 18 % na 1,5 bilióna KRW z 1,83 bilióna KRW v roku 2019 v dôsledku pandémie, ktorá zasiahla odbyt vozidiel na celom svete.



Tržby však stúpli o 1,8 % na 59,17 bilióna KRW.



V roku 2021 sa spoločnosť zameria na zvýšenie globálneho predaja na 2,92 milióna kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 12,1 % oproti roku 2020. V Kórei by pritom Kia chcela predať 535.000 áut a v zahraničí 2,39 milióna vozidiel.



Kia dodala, že bude pokračovať v rozširovaní svojej ponuky o nové modely, vrátane uvedenia svojho prvého elektromobilu na trh.



(1 EUR = 1339,51 KRW)