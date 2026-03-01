Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čistý zisk konglomerátu Berkshire Hathaway klesol

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Z postu generálneho riaditeľa konglomerátu v závere roka odstúpil miliardár Warren Buffett.

Autor TASR
Omaha 1. marca (TASR) - Čistý zisk amerického priemyselného a investičného konglomerátu Berkshire Hathaway sa vo štvrtom kvartáli minulého roka mierne zmenšil, a to na sumu 19,199 miliardy USD (16,263 miliardy eur) z úrovne 19,694 miliardy USD, na ktorej bol v rovnakom období predchádzajúceho roka. TASR o tom informuje na základe správ portálu RTTNews a agentúry AP.

Zisk konglomerátu v záverečných troch mesiacoch vlaňajška o 4,5 miliardy USD poškodilo oslabenie hodnoty jeho investícií v spoločnostiach Kraft Heinz a Occidental Petroleum. Prevádzkový zisk spoločnosti Berkshire Hathaway sa počas októbra až decembra medziročne znížil o 30 % na 10,2 miliardy USD z úrovne 14,5 miliardy USD.

Z postu generálneho riaditeľa konglomerátu v závere roka odstúpil miliardár Warren Buffett. V tejto funkcii ho vystriedal podpredseda správnej rady Greg Abel. Buffett však zotrval vo funkcii jej predsedu.

(1 EUR = 1,1805 USD)
.

