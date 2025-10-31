< sekcia Ekonomika
Čistý zisk LG Electronics za 3. štvrťrok vzrástol napriek poklesu trži
Autor TASR
Soul 31. októbra (TASR) - Juhokórejský gigant LG Electronics v piatok oznámil nárast čistého zisku v 3. štvrťroku 2025, hoci jeho prevádzkový zisk medziročne klesol v dôsledku slabších tržieb. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Čistý zisk výrobcu elektroniky sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 385,1 miliardy wonov (232,35 milióna eur) zo 48,6 miliardy KRW v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tento strmý nárast bol výsledkom bázického efektu v dôsledku konečného schválenia prevodu divízie batériových modulov na dcérsku spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou batérií, informovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.
Prevádzkový zisk LG Electronics však v sledovanom období klesol na 688,9 miliardy KRW z vlaňajších 751,9 miliardy KRW. Jedným z dôvodov jeho poklesu bolo „jednorazové zvýšenie nákladov súvisiace so zlepšením efektívnosti riadenia pracovnej sily“.
Konsolidované tržby spoločnosti sa znížili o 1,4 % na 21,87 bilióna KRW. Juhokórejský koncern to pripísal spomaleniu divízie displejov v dôsledku slabšieho globálneho dopytu a intenzívnejšej konkurencie.
(1 EUR =1657,41 KRW)
