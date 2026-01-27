< sekcia Ekonomika
Čistý zisk LVMH v roku 2025 klesol o 13%
Koncern dodal, že napriek pretrvávajúcej neistote sú jeho vyhliadky na rok 2026 optimistické.
Autor TASR
Paríž 27. januára (TASR) - Najväčší svetový výrobca luxusného tovaru LVMH zaznamenal v roku 2025 pokles čistého zisku. Negatívny vplyv na výsledky koncernu mala mimoriadna daň uvalená na veľké francúzske spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Čistý zisk sa v roku 2025 znížil o 13 % na 10,9 miliardy eur. Tržby francúzskeho koncernu, známeho značkami Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon či Tiffany, klesli o 5 % na 80,8 miliardy eur. Náladu spotrebiteľov totiž negatívne ovplyvnili clá a geopolitická neistota. Najväčší prepad zaznamenala divízia vín a liehovín, ktorej tržby padli o 9 %.
Kľúčová divízia módy a koženého tovaru, ktorá tvorí takmer polovicu celkových tržieb, zaznamenala v minulom roku zníženie tržieb o 8 %. Skupina však podľa vlastných slov „preukázala vysokú odolnosť a udržala si inovačnú dynamiku napriek narušeniu geopolitického a ekonomického prostredia“.
V poslednom kvartáli 2025 klesli tržby skupiny medziročne o 5,1 %. Koncern LVMH zároveň uviedol, že v druhej polovici roka zaznamenal nárast tržieb v Spojených štátoch vďaka silnému dopytu.
