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Čistý zisk nemeckej firmy E.ON za január až september vzrástol o 4 %
Upravený zisk koncernu pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za január až september bol v sume 7,1 miliardy eur, čiže sa medziročne nezmenil.
Autor TASR
Essen 11. novembra (TASR) - Upravený čistý zisk nemeckého energetického giganta E.ON za prvé tri kvartály tohto roka stúpol o 4 % na sumu 2,2 miliardy eur z úrovne 2,1 miliardy eur v rovnakom období vlaňajška. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo Finance.
Upravený zisk koncernu pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za január až september bol v sume 7,1 miliardy eur, čiže sa medziročne nezmenil. Spoločnosť potvrdila svoj celoročný výhľad, ktorý predpokladá, že za tento rok dosiahne upravený EBITDA v rozmedzí od 9,4 do 9,6 miliardy eur a upravený čistý zisk vo výške 2,7 až 2,9 miliardy eur.
Od začiatku roka do záveru septembra koncern medziročne zvýšil investície o 2 % na 5,2 miliardy eur z úrovne 5,1 miliardy eur. Približne 4,2 miliardy eur smerovalo do divízie Energetické siete, ktorá rozširuje a modernizuje elektrickú infraštruktúru v Nemecku a na ďalších európskych trhoch.
Upravený zisk koncernu pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za január až september bol v sume 7,1 miliardy eur, čiže sa medziročne nezmenil. Spoločnosť potvrdila svoj celoročný výhľad, ktorý predpokladá, že za tento rok dosiahne upravený EBITDA v rozmedzí od 9,4 do 9,6 miliardy eur a upravený čistý zisk vo výške 2,7 až 2,9 miliardy eur.
Od začiatku roka do záveru septembra koncern medziročne zvýšil investície o 2 % na 5,2 miliardy eur z úrovne 5,1 miliardy eur. Približne 4,2 miliardy eur smerovalo do divízie Energetické siete, ktorá rozširuje a modernizuje elektrickú infraštruktúru v Nemecku a na ďalších európskych trhoch.