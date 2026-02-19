< sekcia Ekonomika
Čistý zisk Nestlé klesol vlani o takmer pätinu
Autor TASR
Bern 19. februára (TASR) - Švajčiarska potravinárska spoločnosť Nestlé oznámila za minulý rok pokles zisku o takmer pätinu, pod čo sa podpísal pokles tržieb. Je to ďalší pokles tržieb aj zisku po tom, ako horšie výsledky než v predchádzajúcom roku oznámila firma aj za rok 2024. Informoval o tom portál RTTNews.
Spoločnosť, do ktorej portfólia patria značky KitKat, Nescafé, Nesquik či Maggi, dosiahla vlani čistý zisk 9,03 miliardy švajčiarskych frankov (9,90 miliardy eur). Oproti roku 2024 to predstavuje pokles o 17 %. Zisk na akciu klesol zo 4,19 na 3,51 CHF.
Zisk po úprave o jednorazové položky dosiahol 11,4 miliardy CHF, čo predstavuje pokles o 8,2 %. Upravený zisk na akciu potom klesol na 4,42 CHF zo 4,77 CHF/akcia v predchádzajúcom roku.
Tržby sa znížili o 2 % na 89,49 miliardy CHF. V prípade tržieb na organickej báze, ktoré nezahrnujú kurzové vplyvy a akvizície, zaznamenala firma rast, a to o 3,5 %. Veľkou mierou sa však pod to podpísalo zvýšenie cien, ktoré sa na uvedenom raste podieľalo viac než tromi štvrtinami. Na priemyselne rozvinutých trhoch dosiahli organické tržby Nestlé rast o 2,3 %, na rozvíjajúcich sa o 5,4 %.
Tento rok Nestlé očakáva rast tržieb na organickej báze v rozmedzí od 3 % do 4 %. Zároveň predpokladá, že na tomto raste by sa väčšou mierou než vlani mal podieľať reálny interný rast.
(1 EUR = 0,9124 CHF)
