Čistý zisk nórskeho Equinoru klesol vo 4. kvartáli o takmer štvrtinu

Oslo 5. februára (TASR) - Nórsky ropný a plynárenský koncern Equinor zaznamenal v poslednom štvrťroku minulého roka pokles čistého zisku o takmer štvrtinu, v prípade upraveného zisku však prekonal očakávania. Firma zároveň oznámila, že v nasledujúcom období obmedzí investície do zelených energií. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk Equinoru dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 2 miliardy USD (1,94 miliardy eur). Medziročne to predstavuje pokles o 23 %. Zisk upravený o mimoriadne položky sa znížil z 1,84 miliardy USD vo 4. kvartáli 2023 na 1,73 miliardy USD.



Čistý prevádzkový zisk vykázala spoločnosť na úrovni 8,74 miliardy USD. To je iba minimálny pokles v porovnaní s týmto ziskom spred roka. Vtedy dosiahol 8,75 miliardy USD. Po úprave o jednorazové položky však tento zisk klesol medziročne o 8 % na 7,90 miliardy USD. Spoločnosť však v tomto ukazovateli prekonala očakávania trhov. Analytici počítali so ziskom na úrovni 7,71 miliardy USD.



Celkové tržby ropného koncernu dosiahli 27,65 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka tak klesli o 5 %.



Navyše, správna rada Equinoru rozhodla o spätnom odkúpení akcií v tomto roku na úrovni 5 miliárd USD. Akcie v hodnote 1,2 miliardy USD začne odkupovať 6. februára, pričom program by firma chcela ukončiť do 2. apríla. O ďalšom rozsahu v rámci spätného odkupovania akcií bude spoločnosť rozhodovať na štvrťročnej báze.



Equinor okrem toho oproti predchádzajúcim prognózam zvýšil odhad produkcie ropy a zemného plynu v nasledujúcich rokoch, naopak, plány na expanziu v oblasti zelenej energie zredukoval. Zatiaľ čo pôvodne očakával, že v roku 2030 dosiahne produkcia ropy a zemného plynu 2 milióny barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov), teraz počíta s tým, že to bude 2,2 milióna barelov. V prípade zelenej energie zredukoval svoje pôvodné ciele v oblasti kapacity na rok 2030 z 12 až 16 gigawattov na 10 až 12 gigawattov.



(1 EUR = 1,0335 USD)