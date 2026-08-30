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Čistý zisk PetroChina v 1. polroku vzrástol o 22 percent
Tržby sa zvýšili o 5,3 % na 1,5 bilióna CNY.
Autor TASR
Peking 30. augusta (TASR) - Čistý zisk najväčšieho čínskeho ropného a plynárenského koncernu PetroChina v 1. polroku vzrástol o viac ako pätinu. Podporila ho drahšia ropa a vyšší predaj pohonných látok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čistý zisk pripadajúci akcionárom za prvých šesť mesiacov 2026 medziročne vyskočil o 22 % na 103,94 miliardy CNY (13,28 miliardy eur) z 84 miliárd CNY v rovnakom období pred rokom. Tržby sa zvýšili o 5,3 % na 1,5 bilióna CNY.
Spracovanie ropy kleslo medziročne o 5,6 % na 655,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Celkový predaj benzínu, leteckého petroleja a motorovej nafty sa znížil o 8,8 % na 54,3 milióna ton.
Predaj zemného plynu vzrástol o 3,9 % na 161,22 miliardy kubických metrov, pričom domáci predaj plynu stúpol o 1,1 %. Ťažba ropy klesla o 2,8 % na 462,9 milióna barelov.
Spoločnosť uviedla, že vysoké ceny ropy spôsobené napätím na Blízkom východe urýchlili prechod na alternatívne zdroje energie, čo negatívne ovplyvnilo spotrebu benzínu a motorovej nafty v Číne.
Firma zároveň očakáva, že dopyt po rafinovaných ropných produktoch na domácom trhu bude aj naďalej pod tlakom v dôsledku rozširovania alternatívnych zdrojov energie a pretrvávajúcich vysokých cien ropy. Naopak, dopyt po zemnom plyne by sa mal postupne oživiť.
(1 EUR = 7,8251 CNY)
Čistý zisk pripadajúci akcionárom za prvých šesť mesiacov 2026 medziročne vyskočil o 22 % na 103,94 miliardy CNY (13,28 miliardy eur) z 84 miliárd CNY v rovnakom období pred rokom. Tržby sa zvýšili o 5,3 % na 1,5 bilióna CNY.
Spracovanie ropy kleslo medziročne o 5,6 % na 655,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Celkový predaj benzínu, leteckého petroleja a motorovej nafty sa znížil o 8,8 % na 54,3 milióna ton.
Predaj zemného plynu vzrástol o 3,9 % na 161,22 miliardy kubických metrov, pričom domáci predaj plynu stúpol o 1,1 %. Ťažba ropy klesla o 2,8 % na 462,9 milióna barelov.
Spoločnosť uviedla, že vysoké ceny ropy spôsobené napätím na Blízkom východe urýchlili prechod na alternatívne zdroje energie, čo negatívne ovplyvnilo spotrebu benzínu a motorovej nafty v Číne.
Firma zároveň očakáva, že dopyt po rafinovaných ropných produktoch na domácom trhu bude aj naďalej pod tlakom v dôsledku rozširovania alternatívnych zdrojov energie a pretrvávajúcich vysokých cien ropy. Naopak, dopyt po zemnom plyne by sa mal postupne oživiť.
(1 EUR = 7,8251 CNY)