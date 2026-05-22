Čistý zisk poisťovne Generali v prvom štvrťroku mierne klesol
Autor TASR
Terst 22. mája (TASR) - Čistý zisk talianskej poisťovne Generali v prvom kvartáli tohto roka medziročne klesol o 2,2 % na 1,169 miliardy eur. Upravený čistý zisk poisťovne sa však v porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška zvýšil o 5,2 % na úroveň 1,266 miliardy eur. Oboma výsledkami spoločnosť prekonala očakávania analytikov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry ANSA a portálu RTTNews.
Prevádzkový zisk poisťovacej skupiny sa v prvom štvrťroku posilnil o 8,1 % na 2,2 miliardy eur a upravený zisk firmy na akciu stúpol na 0,84 eura z úrovne 0,79 eura, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka.
Hrubé poistné v prvom kvartáli vzrástlo o 6,8 % na 28,2 miliardy eur, a to najmä vďaka majetkovému poisteniu a životnému poisteniu. „Životné poistenie zaznamenalo veľmi silný výkon vďaka pozitívnemu príspevku všetkých segmentov podnikania. V oblasti poistenia nehnuteľností a úrazov sa napriek väčšiemu vplyvu prírodných katastrof naďalej zlepšovala základná technická ziskovosť,“ povedal o hospodárskych výsledkoch poisťovne za prvý štvrťrok jej finančný riaditeľ Cristiano Borean.
