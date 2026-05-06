Čistý zisk poisťovne Kooperativa vlani vzrástol o 22 %
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Najväčšia slovenská poisťovňa Kooperativa dosiahla minulý rok zisk po zdanení vo výške 65,1 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 22 %. Svojim poistencom vlani vyplatila poistné plnenia v rekordnej výške 436,9 milióna eur, o takmer 11 % viac ako v roku 2024. Informovala o tom komunikačná špecialistka Kooperativy Lena Nemeškalová.
Poisťovňa vlani vybavila celkovo 238.561 škodových udalostí, takmer o 20.000 viac ako v predchádzajúcom roku. V rámci životného poistenia svojim klientom vyplatila 212,4 milióna eur (medziročný nárast o 1,8 %), z neživotného poistenia smerovalo ku klientom 224,5 milióna eur, čo predstavuje viac než 20 % nárast oproti minulému roku. Najväčší podiel na tomto náraste majú plnenia z povinného zmluvného poistenia, z havarijného poistenia, zdravotného poistenia a poistenia majetku podnikateľov.
„Napriek dočasnému útlmu počas pandemických rokov 2020 až 2022, keď aktivita v ekonomike poklesla, sa objemy vyplateného plnenia opäť vrátili k rastu. Od roku 2019 tak priemerný ročný objem vyplatených prostriedkov rastie tempom 4,7 % v neživotnom a 2,8 % v životnom poistení,“ priblížil Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kooperativy.
V roku 2025 dosiahla poisťovňa predpísané poistné vo výške 808,9 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o8,2 %. V oblasti životného poistenia zostala najväčším hráčom na trhu s objemom poistného 363,5 milióna eur. V neživotnom poistení poisťovňa dosiahla objem predpísaného poistného 445,4 milióna eur s medziročným nárastom o 10,5 %.
Zisk pred zdanením dosiahol 87,5 milióna eur s medziročným zvýšením o 27,8 %. Okrem toho poisťovňa odviedla zo svojich tržieb 18,5 milióna eur na dani z poistenia a ďalších 13,8 milióna eur na odvode z povinného zmluvného poistenia.
