Čistý zisk poľských bánk vzrástol za 10 mesiacov o takmer polovicu

Varšava 4. decembra (TASR) - Čistý zisk poľských bánk sa za 10 mesiacov tohto roka zvýšil medziročne o takmer polovicu. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje poľskej centrálnej banky, ktoré zverejnila agentúra PAP.



Čistý zisk poľského bankového sektora dosiahol za obdobie od januára do konca októbra 35,2 miliardy zlotých (8,19 miliardy eur), uviedla Národná banka Poľska (NBP). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 46,2 %.



Výrazne sa zvýšil aj prevádzkový zisk, a to o takmer 14 %. Prevádzkový zisk poľských bánk dosiahol za 10-mesačné obdobie 107,99 miliardy zlotých, čo je o 13,9 % viac než za takéto obdobie roka 2023.



(1 EUR = 4,2973 PLN)