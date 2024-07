Čistý zisk Revolutu vzrástol vlani na 395 miliónov eur

Bratislava 2. júla (TASR) - Celkové príjmy finančnej technologickej spoločnosti Revolut vzrástli minulý rok o 95 % na 2,1 miliardy eur. Výrazne jej rástol aj čistý zisk, a to zo 7 miliónov eur v roku 2022 na vlaňajších 395 miliónov eur. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2023, o ktorej spoločnosť informovala v utorok.



Firma získala v minulom roku na celom svete takmer 12 miliónov nových zákazníkov a ich celkový počet tak dosiahol 38 miliónov. Do konca tohto roka podľa správy predpokladá prekročenie hranice 50 miliónov zákazníkov.



Na slovenskom trhu Revolut do konca roka 2023 využívalo viac ako 200.000 retailových zákazníkov, vyčíslila spoločnosť. Ich počet sa tak vlani zvýšil o 48 %. Rovnako jej medziročne rástol aj počet firemných zákazníkov, a to o 54 %.



Slovenskí zákazníci mali k 31. decembru 2023 na svojich účtoch uložených viac ako 182 miliónov eur, čo bolo medziročne o 80 % viac. V minulom roku uskutočnili vyše 11 miliónov platieb a transakcií v bankomatoch, čo bol tiež nárast o 69 %. "Viac ako 50 % z nich bolo uskutočnených na Slovensku, čo naznačuje, že Revolut je na tomto trhu čoraz viac využívaný ako primárna banka na každodenné platby," zhodnotila firma.