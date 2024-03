Čistý zisk RWE vlani klesol

Essen 14. marca (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť RWE vo štvrtok oznámila pokles tržieb aj čistého zisku za minulý rok. Prispelo k tomu výrazné zvýšenie investícií do tzv. zelenej stratégie. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



RWE vykázala za rok 2023 čistý zisk 1,45 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 43 % z 2,72 miliardy eur v predchádzajúcom roku 2022. Čistý zisk na akciu sa vlani znížil na 1,95 eura z 3,93 eura/akcia rok predtým.



Upravený čistý zisk bez mimoriadnych položiek však vzrástol na 6,10 eura na akciu zo 4,71 eura/akcia v roku 2022.



RWE dosiahla v roku 2023 významné pokroky vo svojej stratégii Growing Green, s čistými investíciami v celkovej výške 11,4 miliardy eur, čo bol podstatný nárast zo 4,4 miliardy eur v roku 2022.



Generálny riaditeľ RWE Markus Krebber označil rok 2023 za úspešný, keďže spoločnosť dosiahla veľmi dobré zisky a výrazne rozšírila svoje zelené portfólio, pričom zároveň výrazne znížila emisie oxidu uhličitého (CO2).



Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vlani vzrástol na 6,35 miliardy eur zo 4,57 miliardy eur pred rokom. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil na 8,38 miliardy eur zo 6,31 miliardy eur.



Externé tržby bez dane zo zemného plynu/elektriny, klesli na 28,57 miliardy eur z 38,42 miliardy eur.



Výroba elektriny sa znížila na 129,701 Gigawatthodín (Gwh) zo 156,794 Gwh pred rokom.



RWE potvrdila dividendu vo výške 1 eura na akciu pre fiškálny rok 2023, čo je viac ako 0,90 eura v roku 2022.



Spoločnosť plánuje zvýšiť dividendu za fiškálny rok 2024 na 1,10 eura na akciu.



Pri pohľade do budúcnosti na rok 2024 RWE očakáva upravený čistý zisk v rozsahu 1,90 až 2,40 miliardy eur. Upravený EBIT v pásme 3,20 až 3,80 miliardy eur a EBITDA od 5,20 do 5,80 miliardy eur.