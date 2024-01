Čistý zisk Ryanairu klesol v 3. štvrťroku 2023/2024 o takmer 93 %

Dublin 29. januára (TASR) - Írske nízkonákladové aerolínie Ryanair oznámili za 3. kvartál súčasného obchodného roka pokles čistého zisku o takmer 93 %, napriek rastu tržieb. Dôvodom sú vysoké náklady na palivá. Najmä v ich dôsledku vzrástli prevádzkové náklady leteckej spoločnosti o viac než štvrtinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Ryanair v pondelok oznámil, že za 3. štvrťrok obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, zaznamenal čistý zisk 14,8 milióna eur. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť zisk až 202,1 milióna eur. Výsledky výrazne zaostali za očakávaniami, keďže analytici počítali s poklesom čistého zisku na 49 miliónov eur.



Celkové prevádzkové tržby sa však zvýšili. Dosiahli 2,70 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom to bolo 2,31 miliardy eur. Tržby podporil zvýšený počet prepravených cestujúcich. Spoločnosť prepravila v 3. kvartáli 2023/2024 celkovo 41,4 milióna cestujúcich, čo medziročne znamená zvýšenie o 7 %. Navyše, vzrástli ceny leteniek, medziročne v priemere o 13 %.



Ryanair, najväčšia letecká spoločnosť z pohľadu prepravených cestujúcich v Európe, uviedol, že za prepadom čistého zisku je do veľkej miery prudký rast nákladov na palivá. Tie sa zvýšili o 35 %. Vzrástli však aj náklady na zamestnancov a výsledky čiastočne ovplyvnilo aj presunutie opráv a údržby na skoršie obdobie. V dôsledku týchto faktorov prevádzkové náklady Ryanairu vzrástli v 3. kvartáli medziročne o 26 % na 2,7 miliardy eur.



V reakcii na výsledky za 3. štvrťrok Ryanair mierne zhoršil prognózu zisku na celý obchodný rok. V novembrovej prognóze počítal so ziskom po zdanení v rozmedzí od 1,85 miliardy eur do 2,05 miliardy eur, teraz očakáva, že zisk sa bude pohybovať od 1,85 miliardy do 1,95 miliardy eur. Napriek tomu, v prípade, že sa nový odhad potvrdí, Ryanair prekoná predchádzajúci rekord z roku 2017/2018, keď zisk dosiahol 1,45 miliardy eur.