Čistý zisk Saudi Aramco sa v 2. kvartáli padol takmer o tri štvrtiny

Rijád 9. augusta (TASR) - Čistý zisk Saudi Aramco sa v 2. kvartáli prepadol takmer o tri štvrtiny a prudšie, než sa očakávalo. Príčinou boli nízke ceny ropy a pokles marží v oblasti rafinérskych a chemických aktivít z dôvodu zníženia dopytu v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



Čistý zisk za tri mesiace od apríla do júna medziročne padol o 73,4 % na 24,6 miliardy SAR (5,52 miliardy eur) z 92,6 miliardy SAR v rovnakom období vlani. Analytici počítali so ziskom na úrovni 31,3 miliardy SAR.



Karanténne a reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie šírenia nového koronavírusu, ktoré obmedzili dopravu a spôsobili kolaps dopytu po rope a zníženie jej cien, mali výrazný negatívny vplyv na všetky ropné spoločnosti.



Ceny severomorskej ropnej zmesi Brent boli na konci 2. kvartálu o 38 % nižšie než pred rokom, a to aj napriek májovej dohode veľkých producentov skupiny OPEC+ o obmedzení ťažby o rekordných 9,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, ktoré podporila ceny a znížila nadmernú ponuku na trhu.



Koncern Saudi Aramco uviedol, že za 2. kvartál vyplatí na dividendách celkovo 18,75 miliardy USD (15,87 miliardy eur). Akcie koncernu sa tento rok oslabili približne o 7 %.



Za celý 1. polrok čistý zisk Saudi Aramco klesol o 50 % na 23,2 miliardy USD zo 46,9 miliardy USD v rovnakom období vlani.



(1 EUR = 4,456 SAR; 1 EUR = 1,1817 USD)