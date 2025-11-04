Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čistý zisk Saudi Aramco v 3. štvrťroku klesol na 26,94 miliardy USD

Na ilustračnej snímke ropovod. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na ceny ropy v uplynulých mesiacoch vplýval negatívny výhľad dopytu v dôsledku globálnej ekonomickej neistoty spojenej s clami a obavami z recesie.

Autor TASR
Rijád 4. novembra (TASR) - Saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco zaznamenal jedenásty štvrťročný pokles zisku v rade. Pokles spôsobený najmä nižšími tržbami a inými príjmami súvisiacimi s predajom čiastočne kompenzovali nižšie prevádzkové náklady, uviedla spoločnosť v utorok v hlásení pre saudskoarabskú burzu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Čistý zisk spoločnosti v treťom štvrťroku klesol na 26,94 miliardy dolárov (23,4 miliardy eur) po zisku 27,56 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.

Na ceny ropy v uplynulých mesiacoch vplýval negatívny výhľad dopytu v dôsledku globálnej ekonomickej neistoty spojenej s clami a obavami z recesie. Geopolitické napätie vrátane pokračujúceho konfliktu na Ukrajine a nových sankcií USA zameraných na ruský ropný sektor na druhej strane pomohli zabrániť výraznejšiemu poklesu cien.

(1 EUR = 1,1514 USD)
