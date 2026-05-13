Čistý zisk Siemensu mierne klesol, ale objednávky prudko stúpli
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 13. mája (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens vo svojom účtovnom druhom kvartáli evidoval silný rast objednávok vďaka výdavkom súvisiacim s konjunktúrou umelej inteligencie. Zisk najväčšej nemeckej firmy však mierne klesol. Hodnota objednávok divízie infraštruktúry, ktorá vyrába mnohé elektrické zariadenia potrebné pre dátové centrá, po úprave o vplyvy vývoja na devízovom trhu sa zvýšila o 35 % na rekordnú úroveň 7,5 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Generálny riaditeľ Siemensu Roland Busch novinárom v stredu povedal, že nastal „bezprecedentný“ rast objednávok zo strany dátových centier. „Dopyt dátových centier prudko rastie,“ uviedol. „Sme presvedčení, že si budeme schopní udržať toto ohromujúce tempo počas celého účtovného roka 2026,“ dodal. Celkové objednávky vlakov, softvéru či zdravotníckeho vybavenia vzrástli o 18 % na sumu 24,1 miliardy eur.
Čistý zisk spoločnosti Siemens však v jej druhom kvartáli klesol o 8 % na 2,23 miliardy eur. Dôvodom bol predaj časti infraštruktúrnej divízie v minulom roku, ale aj clá, ktoré zasiahli divízie zdravotníckeho vybavenia a dopravných prostriedkov.
Konglomerát Siemens očakáva, že za celý svoj terajší účtovný rok dosiahne rast tržieb o 6 až 8 % v porovnaní s predchádzajúcom rokom, v ktorom boli v objeme 78,9 miliardy eur.
