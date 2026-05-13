Čistý zisk skupiny Allianz v prvom štvrťroku medziročne vzrástol
Prognóza poisťovne Allianz na celý rok 2026 ráta s dosiahnutím prevádzkového zisku v pásme 16,4 až 18,4 miliardy eur.
Autor TASR
Mníchov 13. mája (TASR) - Zisk nemeckej poisťovne Allianz v prvom kvartáli tohto roka stúpol. Príjmy spoločnosti v oblasti poistenia majetku vykompenzovali slabšie výsledky v segmente životného a zdravotného poistenia. Firma v stredu uviedla, že jej čistý zisk patriaci akcionárom sa zvýšil o 52,3 % na 3,69 miliardy eur z úrovne 2,42 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom období minulého roka. Jadrový čistý zisk patriaci akcionárom medziročne stúpol o 48,4 % na 3,79 miliardy eur zo sumy 2,55 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prevádzkový zisk skupiny sa v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka posilnil o 6,6 % na 4,52 miliardy eur. Išlo o výsledok silného výkonu segmentov majetkového a úrazového poistenia a správy aktív. Prevádzkový zisk divízie dôchodkového a zdravotného poistenia spoločnosti Allianz sa však znížil o 5,1 % na sumu 1,35 miliardy eur.
