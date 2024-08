Čistý zisk skupiny BMW v 2. štvrťroku klesol na 2,7 miliardy eur

Mníchov 1. augusta (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov BMW zaznamenal v uplynulom štvrťroku pokles tržieb v dôsledku vyšších výrobných nákladov a slabnúceho dopytu na kľúčovom trhu v Číne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Čistý zisk skupiny BMW, do ktorej patria aj značky Rolls-Royce a Mini, sa v období od apríla do júna 2024 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 8,6 % na 2,7 miliardy eur. Tržby klesli o 0,7 % na necelých 37 miliárd eur. Dodávky zákazníkom klesli o 1,3 % na 618.743 vozidiel.



V Číne skupina evidovala pokles predaja o 4,7 %. "Najmä v Číne boli predaje ovplyvnené zvýšenou konkurenciou a slabšou spotrebiteľskou náladou," uviedla spoločnosť. BMW očakáva, že situácia v krajine, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete, sa začne stabilizovať v treťom štvrťroku.



Príjmy skupiny poškodili aj vyššie výrobné a personálne náklady. Lepšie správy prišli zo segmentu batériových elektrických vozidiel, kde skupina zaznamenala v druhom štvrťroku nárast dodávok o 22 %, a to v čase, keď jej mnohí konkurenti bojujú so spomaľujúcim sa dopytom, keďže vlády v Európe postupne rušia dotácie na elektrické vozidlá.



Automobilka ďalej informovala, že za celý rok 2024 stále očakáva mierny nárast celkových dodávok vďaka trvalému dopytu po prémiových vozidlách a uvádzaniu nových modelov.