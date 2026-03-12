< sekcia Ekonomika
Čistý zisk skupiny Generali vzrástol vlani na takmer 4,2 mld. eur
Prevádzkový výsledok skupiny dosiahol vlani 8,004 miliardy eur, čo predstavovalo nárast o 9,7 %.
Autor TASR
Bratislava/Miláno 12. marca (TASR) - Čistý zisk medzinárodnej poisťovacej skupiny Generali vzrástol minulý rok o 12 % na 4,172 miliardy eur. Jej upravený čistý zisk vzrástol ešte výraznejšie, a to o 14,5 % na rekordných 4,315 miliardy eur. Informovala o tom vo štvrtok Catherine Černochová, špecialistka externej komunikácie poisťovne Generali na Slovensku, ktorá je súčasťou skupiny so sídlom v Taliansku.
Prevádzkový výsledok skupiny dosiahol vlani 8,004 miliardy eur, čo predstavovalo nárast o 9,7 %. Prispeli k tomu všetky obchodné segmenty. Prevádzkový výsledok životného poistenia vzrástol o 4,3 % na 4,154 miliardy eur a neživotné poistenie zaznamenalo rast o pätinu na 3,663 miliardy eur.
Hrubé predpísané poistné Generali vzrástlo minulý rok na 98,1 miliardy eur, a to vďaka rastu životného aj neživotného poistenia. Čisté príjmy v životnom poistení dosiahli 13,5 miliardy eur, najmä vďaka produktom ochrany a zdravia a riešeniam typu unit-linked a hybridným produktom, ktoré patria medzi strategické priority skupiny.
„Výborné výsledky neživotného poistenia potvrdzujú silnú technickú ziskovosť, zatiaľ čo rekordné čisté príjmy v životnom poistení dokazujú kvalitu našej produkcie a vedúce postavenie v Európe. Zároveň zrýchľujeme transformáciu prevádzkového modelu skupiny prostredníctvom umelej inteligencie, digitalizácie a automatizácie a dosahujeme významný pokrok v oblasti udržateľnosti. Na základe skvelých výsledkov a kapitálovej pozície navrhujeme zvýšenie dividendy a spustenie spätného odkupu akcií vo výške 500 miliónov eur v roku 2026,“ zhodnotil generálny riaditeľ skupiny Philippe Donnet.
Prevádzkový výsledok skupiny dosiahol vlani 8,004 miliardy eur, čo predstavovalo nárast o 9,7 %. Prispeli k tomu všetky obchodné segmenty. Prevádzkový výsledok životného poistenia vzrástol o 4,3 % na 4,154 miliardy eur a neživotné poistenie zaznamenalo rast o pätinu na 3,663 miliardy eur.
Hrubé predpísané poistné Generali vzrástlo minulý rok na 98,1 miliardy eur, a to vďaka rastu životného aj neživotného poistenia. Čisté príjmy v životnom poistení dosiahli 13,5 miliardy eur, najmä vďaka produktom ochrany a zdravia a riešeniam typu unit-linked a hybridným produktom, ktoré patria medzi strategické priority skupiny.
„Výborné výsledky neživotného poistenia potvrdzujú silnú technickú ziskovosť, zatiaľ čo rekordné čisté príjmy v životnom poistení dokazujú kvalitu našej produkcie a vedúce postavenie v Európe. Zároveň zrýchľujeme transformáciu prevádzkového modelu skupiny prostredníctvom umelej inteligencie, digitalizácie a automatizácie a dosahujeme významný pokrok v oblasti udržateľnosti. Na základe skvelých výsledkov a kapitálovej pozície navrhujeme zvýšenie dividendy a spustenie spätného odkupu akcií vo výške 500 miliónov eur v roku 2026,“ zhodnotil generálny riaditeľ skupiny Philippe Donnet.