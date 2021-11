Čistý zisk skupiny Generali za trištvrte roka stúpol o takmer 75 %

Terst 11. novembra (TASR) - Taliansky poisťovací koncern Generali zaznamenal v prvých troch kvartáloch 2021 čistý zisk 2,25 miliardy eur. To bolo o 74 % viac, ako v rovnakom období v minulom roku.



Prevádzkový zisk sa počas deviatich mesiacov od januára do septembra zvýšil o 10 % na 4,4 miliardy eur. Koncern za to vďačí predovšetkým rastu v segmente životného poistenia a v oblasti správy majetku.



Objem poistného stúpol o 6,4 % na 54,9 miliardy eur, pričom v segmente životného poistenia vzrástol o 6,5 % a v segmente poistenia majetku o 6,2 %.



Prevádzkový zisk divízie správy majetku si polepšil o 32 % na 451 miliónov eur.



"Tieto výsledky, ktoré sú plne v súlade s úspešnou realizáciou strategického plánu Generali 2021, predstavujú solídny základ pre nový trojročný plán, ktorý predstavíme 15. decembra. Výsledky za 9 mesiacov potvrdzujú vynikajúcu rentabilitu, technickú výnimočnosť a ziskovú výkonnosť skupiny vo všetkých obchodných oblastiach," uviedol finančný riaditeľ Generali Cristiano Borean.