Čistý zisk slovenských bánk vlani vzrástol o 46 % na 1,2 miliardy eur

Bratislava 31. januára (TASR) - Čistý zisk 25 bánk pôsobiacich na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o takmer 380 miliónov eur alebo 46 % na 1,2 miliardy eur. Vyplýva to z predbežných neauditovaných údajov Národnej banky Slovenska (NBS). Nárast zisku podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) podporilo hlavne zvýšenie základných úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB).



"K takmer dvojnásobnému rastu výnosov prispeli najmä úroky z firemných úverov, ktoré pri variabilných sadzbách reagujú na zmenu úrokových sadzieb okamžite. Zvýšenie úrokových sadzieb sa na druhej strane odrazilo aj na raste úrokových nákladov, ktoré sa medziročne zvýšili 5-násobne," priblížila v komentári k výsledkom hospodárenia SBA.



Zároveň upozornila, že ziskovosť slovenských bánk patrí medzi najnižšie nielen v regióne strednej a východnej Európy, ale aj v celej Európskej únii (EÚ). Z pohľadu návratnosti kapitálu (ROE) dosahujú banky na Slovensku štvrtú najnižšiu hodnotu v EÚ a najnižšiu v regióne, vyčíslila asociácia.



Avizovala, že v roku 2024 ziskovosť slovenského bankového sektora negatívne ovplyvní bankový odvod, ktorého výška sa bude pohybovať na úrovni približne 470 miliónov eur. "Ide o najvyšší bankový odvod v EÚ, aj keď slovenský bankový sektor má štvrtú najnižšiu ziskovosť v rámci eurozóny. K návrhom bankových daní sa kriticky vyjadrovala aj ECB, nakoľko môžu mať negatívny vplyv na úverovanie, financovanie štátu a v strednodobom horizonte aj na finančnú stabilitu," zdôraznila SBA.



Zisk bánk je podľa asociácie nevyhnutnou súčasťou silného a stabilného sektora. Banky sú pritom kľúčové pre rozvoj ekonomiky, nakoľko financujú takmer dve tretiny slovenského hospodárstva prostredníctvom úverovania štátu, domácností a firiem.



"Len za posledné štyri roky viac ako polovica zisku bánk pred zdanením (55 %) zostala na Slovensku a smerovala do vlastného kapitálu bánk. Vďaka tomu sa slovenské banky stali nielen stabilnejšími, ale najmä dokázali výrazne navýšiť úverovanie obyvateľstva a firiem. Banky okrem toho každoročne investujú značné financie do bankových inovácií a digitalizácie bankových služieb, ktoré Slováci využívajú," dodala SBA.