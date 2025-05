Čistý zisk Sony vo 4. štvrťroku aj za celý rok 2024/2025 vzrástol

Tokio 14. mája (TASR) - Japonský koncern Sony v stredu oznámil nárast zisku za 4. štvrťrok aj za celý finančný rok 2024/2025. Varoval však pred negatívnym vplyvom amerických ciel na svoje výsledky v súčasnom obchodnom roku. TASR o tom informuje na základe správ AFP a businesstimes.



Spoločnosť Sony, ktorej aktivity zahŕňajú hudbu, filmy, hry a čipy, v stredu oznámila, že jej čistý zisk sa za tri mesiace do konca marca 2025 (4. štvrťrok) zvýšil medziročne o 8,7 % na 197,3 miliardy jenov (1,2 miliardy eur). Ale prevádzkový zisk klesol o 11 % na 203,6 miliardy JPY a zisk pred zdanením sa znížil o 23 % na 212,6 miliardy JPY. Aj tržby spoločnosti za 4. štvrťrok medziročne klesli, a to o 24 % na 2,63 bilióna JPY.



Spoločnosť predala vo 4. štvrťroku 2,8 milióna kusov herných konzol PlayStation 5 (PS5), čo bolo o 38 % menej ako v predchádzajúcom roku. Za celý rok 2024/2025 čistý zisk Sony vzrástol o 18 % na 1,14 bilióna JPY, čo je rekordné maximum. Prevádzkový zisk sa zvýšil o 16 % na 1,41 bilióna JPY a zisk pred zdanením stúpol tiež o 16 % na 1,43 bilióna JPY. Tržby za celý rok zostali stabilné na úrovni 12,96 bilióna JPY.



Sony uviedlo, že zavedenie ciel na dovoz do USA spôsobilo, že podnikateľské prostredie je menej predvídateľné, a to aj pre globálne konglomeráty, ako je Sony Group. Očakáva preto v tomto obchodnom roku 2025/2026 pokles zisku.



Vedenie informovalo tiež, že sektor finančných služieb sa v priebehu aktuálneho finančného roka čiastočne odčlení. To umožní spoločnosti „sústrediť sa na ostatné divízie“.



(1 EUR = 164,61 JPY)