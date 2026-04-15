Čistý zisk spoločnosti ASML v prvom štvrťroku stúpol na 2,76 miliardy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Haag 15. apríla (TASR) - Holandský výrobca zariadení na výrobu moderných čipov ASML v prvom kvartáli dosiahol rast čistého zisku na 2,76 miliardy eur z úrovne 2,4 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Spoločnosť to oznámila v stredu, pričom uviedla, že zvýšeniu jej zisku pomohol rýchly rast investícií do oblasti umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Tržby firmy, ktorá je podľa trhovej hodnoty najväčšou európskou technologickou spoločnosťou, v prvom štvrťroku stúpli na 8,77 miliardy eur zo sumy 7,8 miliardy eur v rovnakom kvartáli vlaňajška. V druhom kvartáli ASML očakáva tržby v pásme 8,4 až 9 miliárd eur.

„Vyhliadky rastu polovodičového priemyslu sa naďalej zlepšujú, a to vďaka prebiehajúcim investíciám do infraštruktúry súvisiacej s umelou inteligenciou,“ povedal generálny riaditeľ ASML Christophe Fouquet. Firma zlepšila svoju prognózu celoročných príjmov a očakáva, že budú v rozmedzí 36 až 40 miliárd eur. Jej predošlá predikcia rátala s tohtoročnými tržbami v pásme 34 až 39 miliárd eur.

Fouquet uviedol, že zákazníci ASML „urýchľujú svoje plány na rozšírenie kapacít v roku 2026 a v ďalších rokoch“, čo viedlo k „veľmi silnému“ prílevu objednávok. „Táto obchodná dynamika podporuje naše očakávanie, že rok 2026 bude ďalším rokom rastu pre všetky naše oblasti podnikania,“ dodal.
.

