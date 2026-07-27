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Čistý zisk spoločnosti AstraZeneca v 2. kvartáli vzrástol o 2 %
AstraZeneca zároveň potvrdila svoj celoročný výhľad.
Autor TASR
Londýn 27. júla (TASR) - Britský farmaceutický koncern AstraZeneca v 2. štvrťroku zvýšil čistý zisk. Motorom rastu bol silný dopyt po liekoch na liečbu rakoviny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP
Čistý zisk za tri mesiace od apríla do konca júna 2026 medziročne stúpol o viac ako 2 % na 2,5 miliardy USD (2,2 miliardy eur) a prekonal očakávania analytikov. Tržby vzrástli o 6 % na 15,4 miliardy USD vďaka pretrvávajúco vysokému dopytu po liekoch na liečbu rakoviny a zriedkavých ochorení.
AstraZeneca zároveň potvrdila svoj celoročný výhľad. Firma je „na dobrej ceste“ splniť svoj cieľ dosiahnuť do roku 2030 celkové tržby vo výške 80 miliárd USD, uviedol jej šéf Pascal Soriot. A to aj napriek nečakanému neúspechu klinickej štúdie v záverečnej fáze testovania začiatkom tohto mesiaca.
Akcie spoločnosti sa začiatkom júla výrazne oslabili. Jej nový liek na srdcové ochorenia Wainua totiž nesplnil stanovené ciele, čo predstavovalo zriedkavý neúspech pre AstraZenecu.
(1 EUR = 1,1377 USD)
Čistý zisk za tri mesiace od apríla do konca júna 2026 medziročne stúpol o viac ako 2 % na 2,5 miliardy USD (2,2 miliardy eur) a prekonal očakávania analytikov. Tržby vzrástli o 6 % na 15,4 miliardy USD vďaka pretrvávajúco vysokému dopytu po liekoch na liečbu rakoviny a zriedkavých ochorení.
AstraZeneca zároveň potvrdila svoj celoročný výhľad. Firma je „na dobrej ceste“ splniť svoj cieľ dosiahnuť do roku 2030 celkové tržby vo výške 80 miliárd USD, uviedol jej šéf Pascal Soriot. A to aj napriek nečakanému neúspechu klinickej štúdie v záverečnej fáze testovania začiatkom tohto mesiaca.
Akcie spoločnosti sa začiatkom júla výrazne oslabili. Jej nový liek na srdcové ochorenia Wainua totiž nesplnil stanovené ciele, čo predstavovalo zriedkavý neúspech pre AstraZenecu.
(1 EUR = 1,1377 USD)