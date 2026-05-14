< sekcia Ekonomika
Čistý zisk spoločnosti ČEZ v prvom štvrťroku stúpol o 13 %
Upravený čistý zisk spoločnosti sa zvýšil o 6 % na 13,5 miliardy CZK.
Autor TASR
Praha 14. mája (TASR) - Čistý zisk českej energetickej skupiny ČEZ v prvom kvartáli tohto roka medziročne vzrástol o 13 % na 14,5 miliardy českých korún (596 miliónov eur) a upravený čistý zisk spoločnosti sa zvýšil o 6 % na 13,5 miliardy CZK. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú firma ČEZ vo štvrtok zverejnila na svojej internetovej stránke.
Prevádzkové výnosy skupiny ČEZ počas januára až marca medziročne klesli o 9 % na 85 miliárd CZK a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa oslabil o 18 % na 35,3 miliardy CZK. Skupina však zlepšila prognózu svojich výsledkov za celý tento rok. Očakáva, že EBITDA bude v pásme 107 až 112 miliárd CZK a upravený čistý zisk v rozmedzí 30 až 34 miliárd CZK. Hlavným dôvodom lepšieho výhľadu je rast realizačných cien a vyšší objem výroby v dôsledku krízy v Perzskom zálive.
„Hospodárske výsledky za prvý štvrťrok prekonali očakávania. Prispela k tomu najmä stabilná prevádzka výrobných zdrojov, relatívne chladná zima a obozretná nákupná stratégia predajných spoločností,“ povedal riaditeľ Daniel Beneš.
Investície skupiny ČEZ v prvom štvrťroku dosiahli sumu 15,7 miliardy CZK, čo bol medziročný rast o 130 %. Investičná aktivita smerovala najmä do bezemisných zdrojov, modernizácie a posilnenia distribučných sietí a do prípravy strategických energetických projektov.
(1 EUR = 24,347 CZK)
Prevádzkové výnosy skupiny ČEZ počas januára až marca medziročne klesli o 9 % na 85 miliárd CZK a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa oslabil o 18 % na 35,3 miliardy CZK. Skupina však zlepšila prognózu svojich výsledkov za celý tento rok. Očakáva, že EBITDA bude v pásme 107 až 112 miliárd CZK a upravený čistý zisk v rozmedzí 30 až 34 miliárd CZK. Hlavným dôvodom lepšieho výhľadu je rast realizačných cien a vyšší objem výroby v dôsledku krízy v Perzskom zálive.
„Hospodárske výsledky za prvý štvrťrok prekonali očakávania. Prispela k tomu najmä stabilná prevádzka výrobných zdrojov, relatívne chladná zima a obozretná nákupná stratégia predajných spoločností,“ povedal riaditeľ Daniel Beneš.
Investície skupiny ČEZ v prvom štvrťroku dosiahli sumu 15,7 miliardy CZK, čo bol medziročný rast o 130 %. Investičná aktivita smerovala najmä do bezemisných zdrojov, modernizácie a posilnenia distribučných sietí a do prípravy strategických energetických projektov.
(1 EUR = 24,347 CZK)