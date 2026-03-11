< sekcia Ekonomika
Čistý zisk spoločnosti Henkel v minulom roku stúpol
Nemecký výrobca spotrebných tovarov Henkel v minulom roku dosiahol rast zisku.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 11. marca (TASR) - Nemecký výrobca spotrebných tovarov Henkel v minulom roku dosiahol rast zisku. Firma v stredu uviedla, že jej čistý zisk patriaci akcionárom vzrástol o 1,4 % na 2,035 miliardy eur z úrovne z 2,007 miliardy eur v predchádzajúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zisk spoločnosti na prioritnú akciu vlani stúpol o 2,5 % na 4,92 eura zo sumy 4,80 eura v predchádzajúcom roku. Upravený zisk na prioritnú akciu sa oslabil na 5,33 eura z 5,36 eura. Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) v porovnaní s rokom 2024 vlani klesol o 2 % na 3,03 miliardy eur. Dôvodom bol najmä negatívny vplyv vývoja výmenných kurzov. Upravená prevádzková marža sa však posilnila o 50 bázických bodov na 14,8 %. Vlaňajšie tržby skupiny Henkel medziročne klesli o 5,1 % na 20,5 miliardy eur zo sumy 21,59 miliardy eur.
Firma Henkel očakáva, že jej upravený zisk na prioritnú akciu pri konštantnom výmennom kurze sa v tomto roku zvýši o 1 až 9 %, upravená prevádzková marža stúpne o 14,5 až 16 % a tržby na organickom základe sa posilnia o 1 až 3 %.
