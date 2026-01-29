< sekcia Ekonomika
Čistý zisk spoločnosti Roche sa vlani zvýšil o 50 %
Autor TASR
Ženeva 29. januára (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický gigant Roche v roku 2025 dosiahol rast celkových tržieb a zisku. Pomohol tomu hlavne rast tržieb za lieky. Celkové tržby skupiny sa zvýšili o 2 % na 61,52 miliardy švajčiarskych frankov (66,96 miliardy eur). Tržby za predaj liekov sa posilnili o 3 %, ale tržby za diagnostické látky o 3 % klesli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Čistý zisk spoločnosti sa zvýšil o 50 % na 13,8 miliardy CHF z úrovne 9,19 miliardy CHF, na ktorej bol v predchádzajúcom roku. Zlepšenie výsledku je odzrkadlením silného prevádzkového výkonu, ale aj porovnávacej základne, keďže v roku 2024 zisk poškodili jednorazové negatívne účtovné položky.
Jadrový zisk firmy Roche za rok 2025 bol v sume 15,62 miliardy CHF, čiže 19,46 CHF na akciu, čo bol medziročný rast o 4 % z úrovne 18,80 CHF na akciu. V účtovnom roku 2026 Roche očakáva pri konštantných menových kurzoch rast tržieb o 4 až 6 % a posilnenie jadrového zisku na akciu o 7 až 9 %.
(1 EUR = 0,9188 CHF)
