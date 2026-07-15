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Čistý zisk spoločnosti ASML v druhom štvrťroku stúpol na 2,9 mld. eur
Spoločnosť ASML v druhom štvrťroku zvýšila svoje tržby na rekordných 9,3 miliardy eur zo sumy 7,7 miliardy eur v rovnakom kvartáli vlaňajška.
Autor TASR
Haag 15. júla (TASR) - Holandský výrobca zariadení na výrobu moderných čipov ASML v druhom štvrťroku zvýšil svoj čistý zisk na 2,9 miliardy eur z úrovne 2,3 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Najväčšia európska technologická firma podľa trhovej hodnoty zároveň v stredu zlepšila svoj výhľad, pričom uviedla, že za celý rok 2026 očakáva tržby v rozsahu 43 až 45 miliárd eur. V predchádzajúcom odhade uvádzala rozpätie 36 až 40 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
ASML naďalej profituje zo silného dopytu v oblasti umelej inteligencie (AI), uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Christophe Fouquet. „Pokračujúce investície súvisiace s AI a pokrok v technológiách AI zvyšujú dopyt po pokročilých logických a pamäťových čipoch, a tým ďalej posilňujú rastové vyhliadky polovodičového priemyslu,“ dodal vo vyhlásení.
Spoločnosť ASML v druhom štvrťroku zvýšila svoje tržby na rekordných 9,3 miliardy eur zo sumy 7,7 miliardy eur v rovnakom kvartáli vlaňajška. To prekonalo jej očakávania, podľa ktorých sa mali pohybovať v pásme 8,4 až 9 miliárd eur.
ASML naďalej profituje zo silného dopytu v oblasti umelej inteligencie (AI), uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Christophe Fouquet. „Pokračujúce investície súvisiace s AI a pokrok v technológiách AI zvyšujú dopyt po pokročilých logických a pamäťových čipoch, a tým ďalej posilňujú rastové vyhliadky polovodičového priemyslu,“ dodal vo vyhlásení.
Spoločnosť ASML v druhom štvrťroku zvýšila svoje tržby na rekordných 9,3 miliardy eur zo sumy 7,7 miliardy eur v rovnakom kvartáli vlaňajška. To prekonalo jej očakávania, podľa ktorých sa mali pohybovať v pásme 8,4 až 9 miliárd eur.