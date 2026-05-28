Čistý zisk SPP dosiahol vlani 238 miliónov eur
Bezpečnosť dodávok plynu bola a je podľa SPP postavená na troch hlavných pilieroch.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Celkové výnosy Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) v roku 2025 predstavovali 2,7 miliardy eur. Zisk po zdanení spoločnosti dosiahol 238 miliónov eur. Informoval o tom vo štvrtok hovorca SPP Ondrej Šebesta. Čistý zisk spoločnosti v roku 2024 predstavoval 279 miliónov eur.
Hospodárenie podľa neho vlani ovplyvnil najmä medziročný pokles cien elektriny a zemného plynu, a to tak na strane nákupných cien komodít v dôsledku poklesu trhových cien na komoditných trhoch, ako aj na strane predajných cien pre všetky segmenty odberateľov. „Ceny za dodávku plynu a elektriny pre zraniteľných odberateľov boli upravené mimoriadnymi opatreniami vo forme zastropovania cien prostredníctvom tzv. krízovej regulácie alebo povinnosťami vo všeobecnom hospodárskom záujme (VHZ). S týmito opatreniami súvisiace kompenzácie za zemný plyn pre domácnosti boli nižšie, čo súviselo najmä s poklesom cien zemného plynu,“ priblížil hovorca.
Podobne ako výnosy, aj výšku nákladov ovplyvnili podľa Šebestu nižšie ceny na komoditných trhoch. V dôsledku transformácie štruktúry dovozu plynu do Európskej únie (EÚ) a s ňou súvisiacou diverzifikáciou tvorili ťažisko prevádzkových nákladov najmä náklady na nákup zemného plynu a elektriny, ako aj náklady na prepravu a skladovanie plynu. Hovorca pripomenul, že SPP v roku 2025 znášal významné náklady v podobe dodatočných skladovacích kapacít z dôvodu plnenia VHZ zameraného na zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu.
„V SPP sme sa v roku 2025 úspešne adaptovali na situáciu po ukončení tranzitu zemného plynu cez Ukrajinu a tieto toky sme plnohodnotne nahradili alternatívnymi trasami. Zároveň sme pokračovali v príprave na dlhodobé fungovanie bez dodávok plynu z Ruskej federácie. Kľúčovou výzvou bolo vyvážiť ekonomické dopady zmeny zdrojovania s požiadavkami na bezpečnosť dodávok. Výsledkom boli bezproblémové dodávky plynu našim zákazníkom počas celého minulého roka, pri zachovaní pozitívneho hospodárenia,“ zhodnotil predseda predstavenstva SPP Juraj Ondris.
Bezpečnosť dodávok plynu bola a je podľa SPP postavená na troch hlavných pilieroch. Prvým sú obchodné zmluvy na nákup plynu z rôznych zdrojov, druhým diverzifikované prepravné trasy a tretím zemný plyn uskladnený v zásobníkoch.
„SPP sa každoročne významnou mierou podieľa na príjmoch štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a to formou dividend, daní a odvodov, z ktorých najväčší podiel tvoria daň z príjmu, osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach a DPH,“ zdôraznil Šebesta. Vyčíslil, že v roku 2025 odviedla spoločnosť do štátneho rozpočtu vo forme daní a odvodov 417,5 milióna eur. Celkový odvod SPP do štátneho rozpočtu spolu s dividendami na úrovni 279,3 milióna eur tak vlani predstavoval 696,8 milióna eur, čo tvorilo 2,56 % podiel na príjmoch štátneho rozpočtu.
